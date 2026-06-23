IBAN bilgilerini verdi, hayatı film gibi bitti: ‘Bir şey olmaz’ demişti...

Tüm bu davalara konu olan toplam zararın sadece 17 bin lira olduğunu ve mağdurların zararını cebinden karşıladığını vurgulayan Tolun, "Zararı ödedim ama kamu davası olduğu için avukatım ne kadar savunma yapsa da ceza almaya devam ediyorum. Beni bu işin içine çeken, şifremi alan kişiler ise mahkemede her şeyi reddediyor. Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı bir dolandırıcılık şeması fotoğrafında yaklaşık 50 kişinin yüzü vardı ve ben orada kendi fotoğrafımı da gördüm. Yaşadıklarım bana bile hala çok garip geliyor, bir kumpasın içinde kaldım" diyerek çaresizliğini dile getirdi.