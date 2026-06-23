Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Tolun'un hayatı, komşusuna ve çocukluk arkadaşına yaptığı bir iyilik yüzünden adeta kabusa döndü.
IBAN bilgilerini verdi, hayatı film gibi bitti: ‘Bir şey olmaz’ demişti...
Adana'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık hikayesi yaşandı. 26 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşına verdiği banka kartı ve IBAN yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Yapılan 17 bin liralık vurgunun faturası ona kesildi.Kaynak: İHA
2019 yılında, kendisine "Sanal bahis için kart topluyoruz, yasa dışı hiçbir durum yok" diyerek güven veren arkadaşlarına banka kartını ve internet şubesi şifresini teslim eden Tolun, uluslararası bir dolandırıcılık sarmalının içine düştü.
Verdiği bilgilerle adına e-ticaret sitelerinde hesaplar açıldığını ve vatandaşlara sahte ürün satışı yapıldığını sonradan öğrenen genç, yüzleştiği acı gerçekle sarsıldı.
Olmayan ürünler satılarak hesaplarına para aktarılan mağdurların açtığı davalar, hesap sahibi olduğu için doğrudan Tolun'u hedef aldı.
Üzerine yıkılan dolandırıcılık suçlamaları ve peş peşe açılan davalar nedeniyle büyük bir panik yaşayan Tolun, hapse girme korkusuyla çareyi Türkiye'den ayrılarak ABD'ye gitmekte buldu.
Ancak adaletten kaçışı uzun sürmedi. Hakkında açılan dosyalar nedeniyle kırmızı bültenle aranan genç, İnterpol tarafından ABD'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Şu anda cezaevinde bulunan ve izinli olarak dışarı çıktığı sırada yaşadıklarını anlatan Tolun, "O dönem yaşım çok gençti. Hapse girmek istemediğim için ABD'ye gittim. Orada İnterpol tarafından arandığımı öğrenince dünyam başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı.
Hakkında açılan 3 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve 4 dosyasının daha yargı sürecinin devam ettiğini belirten Tolun, dolandırıcılık çetesi yüzünden sadece kendisinin değil, Türkiye'nin dört bir yanından birçok gencin yandığını söyledi.
Tüm bu davalara konu olan toplam zararın sadece 17 bin lira olduğunu ve mağdurların zararını cebinden karşıladığını vurgulayan Tolun, "Zararı ödedim ama kamu davası olduğu için avukatım ne kadar savunma yapsa da ceza almaya devam ediyorum. Beni bu işin içine çeken, şifremi alan kişiler ise mahkemede her şeyi reddediyor. Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı bir dolandırıcılık şeması fotoğrafında yaklaşık 50 kişinin yüzü vardı ve ben orada kendi fotoğrafımı da gördüm. Yaşadıklarım bana bile hala çok garip geliyor, bir kumpasın içinde kaldım" diyerek çaresizliğini dile getirdi.