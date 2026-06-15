Hyundai’den Türkiye’de dev yatırım: 3 modelin üretimi yapılacak

TOPLAM YATIRIM TUTARI 715 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Murat Berkel, Hyundai'nin Türkiye operasyonlarına yönelik yatırım planlarının genişlemeye devam ettiğini belirterek yeni yatırım rakamını ilk kez canlı yayında paylaştı. Berkel'in açıklamasına göre gelecek yıl mayıs ayına kadar Hyundai'nin Türkiye'deki toplam yatırım büyüklüğünün 715 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Bu yatırım tutarının 250 milyon doları IONIQ 3, 400 milyon doları ise Bayon ve i20 için yapılacak.