Hyundai, Çin’de satacağı yeni modelin özellikleri ortaya çıktı

Aracı uzun menzilli versiyonunda ise yine CATL tarafından üretilen 66,8 kWh kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Verilere göre bu donanıma sahip Ioniq V, CLTC ölçüm standardına göre 650 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor. Hyundai Ioniq V, ilerleyen dönemde EREV güç aktarma sistemiyle de satışa sunulacak.