Huzurevleri alarm veriyor: Binlerce yaşlı sırada, kurumlar yetersiz

Sol Haber'den Özkan Öztaş, bu soruna dikkat çekerek, vatandaşların çektiği sıkıntıları aktardı:

'Ben de yaşlıyım artık. Kendime zor bakıyorum. Ama annem, onu nereye bırakayım'

Gülin Hanım Ankara'da yaşıyor. Kendisi 66 yaşında. Annesi ise 93.

Ankara Ayrancı'da ikamet ediyor Gülin Hanım. "Ben kendim kamudan emekliyim. Hani devletin devlet olduğu yıllardır. Şükür bir ev almıştım, emekli maaşım da idare eder. Şimdilerde olsa herhalde nefes alamazdım. Yine de sağlık, hasta bakımı deyince masraflar çok. Olmuyor," diye anlatıyor.

Gülin Hanım annesinin ihtiyaçlarını bazen sosyal medyadaki dayanışma grupları üzerinden çözüyormuş.

"Geçenlerde bir hasta yatağı lazım oldu. Artık yata yata hastanın da durumu iyi değil. Facebook'ta mahalle grupları var bizim. Orada gördüm. Biri kanserden vefat etmiş onun yatağını veriyorlardı. Oradan aldım," diyor.

Ve ekliyor:

"Ben 66 yaşındayım. Artık kaldır, oturt, yemek yedir, yıka... Gerçekten zorlanıyorum. Hani abartmayayım ama benim de ihtiyacım varken anneme bakmak daha zor. Huzurevlerinde yer, sıra bulamadık. Bazen yer yok, zaten bakıma muhtaç olduğu için olumsuz yanıt veriyorlar. Önce sağlık raporu istiyorlar. Hal böyle olunca da geriye sadece özel huzurevleri kalıyor. Özellerin fiyatı da ateş pahası. Gecem gündüzüm bu oldu."

Gocunmadığını söylüyor Gülin Hanım. Ama zorlandığını tüm açıklığıyla ifade ediyor.