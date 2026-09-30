Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 14 HÜRKUŞ-II uçağı ile çeşitli savunma sistemlerinin tedarik edilmesine yönelik sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.
HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bir ülkeye 14 HÜRKUŞ-II uçağı ve çeşitli savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan, toplam değeri 500 milyon doları aşan anlaşmalar imzalandığını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi / AA
Görgün, Azerbaycan ve Türkiye’nin doğal afetlerden savaşlara kadar farklı durumlarda dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Türkiye ile Azerbaycan'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması amacıyla savunma sanayisi alanındaki işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı 2026 kapsamında imzalanan anlaşmaların, iki ülkenin savunma alanındaki kapasitesini geliştireceğini belirtti.
Görgün, işbirliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde somut projelere dönüştüğünü kaydetti.
Görgün, fuarda Türkiye'nin savunma sanayisi şirketleri ile Azerbaycanlı kurumlar arasında çeşitli tedarik ve işbirliği anlaşmaları yapıldığını bildirdi.
Bu kapsamda TUSAŞ ile HÜRKUŞ, BAYKAR ile MIZRAK akıllı dolanan mühimmat ve Antidot, ROKETSAN ile Barbaros Kıyı Savunma Sistemi tedarik sözleşmeleri imzalandı.
ASELSAN ile ALP-100 radar tedarikine ilişkin de mutabakat muhtırası imzalandı.
Görgün, anlaşmaların toplam değerinin 500 milyon doları aştığını belirterek, 14 HÜRKUŞ-II uçağının Azerbaycan'a teslim edileceğini söyledi.
Teslimatların bu yıl içinde hızlı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Haluk Görgün, iki ülke arasındaki işbirliğinin eğitim ve üretim alanlarında da genişlediğini belirtti.
Fuar kapsamında imzalanan diğer anlaşma ve mutabakatlar şöyle:
YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve Azerbaycan İlim ve Tahsil Bakanlığı arasında akademik işbirliği mutabakatı,
MSTİM ile Savunma Sanayii Akademisi arasında AR-GE, eğitim ve üniversite-sanayi işbirliği anlaşması,
ASELSAN ile NOVASIS arasında Nahçıvan'da fabrika kurulmasına yönelik ön anlaşma,
Boğaziçi Savunma ile NOVASIS arasında RF tabanlı sistemlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan ortaklığa ilişkin mutabakat muhtırası,
Kayı Savunma ile NOVASIS arasında işbirliği mutabakat zaptı,
MKE ile MİRAS arasında stratejik işbirliği ve iş geliştirmeye ilişkin mutabakat muhtırası,
OTOKAR ile MİRAS arasında lojistik destek işbirliği sözleşmesi.
Görgün, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini belirtti.
Mühendislerin Azerbaycan ile birlikte yetiştirileceğini, yerel üretim ve ortak projelerin kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ifade etti.