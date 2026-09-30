Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat

HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bir ülkeye 14 HÜRKUŞ-II uçağı ve çeşitli savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan, toplam değeri 500 milyon doları aşan anlaşmalar imzalandığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 14 HÜRKUŞ-II uçağı ile çeşitli savunma sistemlerinin tedarik edilmesine yönelik sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

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Görgün, Azerbaycan ve Türkiye’nin doğal afetlerden savaşlara kadar farklı durumlarda dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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Türkiye ile Azerbaycan'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması amacıyla savunma sanayisi alanındaki işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı 2026 kapsamında imzalanan anlaşmaların, iki ülkenin savunma alanındaki kapasitesini geliştireceğini belirtti.

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 5

Görgün, işbirliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde somut projelere dönüştüğünü kaydetti.

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 6

Görgün, fuarda Türkiye'nin savunma sanayisi şirketleri ile Azerbaycanlı kurumlar arasında çeşitli tedarik ve işbirliği anlaşmaları yapıldığını bildirdi.

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Bu kapsamda TUSAŞ ile HÜRKUŞ, BAYKAR ile MIZRAK akıllı dolanan mühimmat ve Antidot, ROKETSAN ile Barbaros Kıyı Savunma Sistemi tedarik sözleşmeleri imzalandı.

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 8

ASELSAN ile ALP-100 radar tedarikine ilişkin de mutabakat muhtırası imzalandı.

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 9

Görgün, anlaşmaların toplam değerinin 500 milyon doları aştığını belirterek, 14 HÜRKUŞ-II uçağının Azerbaycan'a teslim edileceğini söyledi.

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 10

Teslimatların bu yıl içinde hızlı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Haluk Görgün, iki ülke arasındaki işbirliğinin eğitim ve üretim alanlarında da genişlediğini belirtti.

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 11

Fuar kapsamında imzalanan diğer anlaşma ve mutabakatlar şöyle:

YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve Azerbaycan İlim ve Tahsil Bakanlığı arasında akademik işbirliği mutabakatı,

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 12

MSTİM ile Savunma Sanayii Akademisi arasında AR-GE, eğitim ve üniversite-sanayi işbirliği anlaşması,

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 13

ASELSAN ile NOVASIS arasında Nahçıvan'da fabrika kurulmasına yönelik ön anlaşma,

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Boğaziçi Savunma ile NOVASIS arasında RF tabanlı sistemlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan ortaklığa ilişkin mutabakat muhtırası,

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Kayı Savunma ile NOVASIS arasında işbirliği mutabakat zaptı,

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MKE ile MİRAS arasında stratejik işbirliği ve iş geliştirmeye ilişkin mutabakat muhtırası,

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OTOKAR ile MİRAS arasında lojistik destek işbirliği sözleşmesi.

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Görgün, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini belirtti.

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HÜRKUŞ hız kesmiyor: Bir ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat - Resim: 19

Mühendislerin Azerbaycan ile birlikte yetiştirileceğini, yerel üretim ve ortak projelerin kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

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