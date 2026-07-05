Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi

"ESKİDEN GÜNDE 2-3 TANE TAKIYORDUK"

Araç kamerası satışı ve montajı yapan bir yetkili, talepteki artışı şu sözlerle anlattı:

"Eskiden günde en fazla 2 ya da 3 tane takıyorduk. Şimdi ise günde 20, 25 hatta 30 araç kamerası montajı yapıyoruz."