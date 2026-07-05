Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi

Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi

Trafikte artan kazalar, yol verme kavgaları ve delil ihtiyacı sürücüleri araç kameralarına yöneltti. Talepte yaşanan büyük artışla birlikte araç kamerası fiyatları da yükseldi. Bazı modeller 20 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 1

Son dönemde trafikte yaşanan kazalar ve sürücüler arasında çıkan tartışmalar, araç kameralarına olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Olası bir kaza ya da anlaşmazlıkta görüntülerin delil niteliği taşıması nedeniyle birçok sürücü araç kamerası taktırmayı tercih ediyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 2

Show Haber'de yer alan habere göre, sektör temsilcileri, önceki dönemlere göre araç kamerası montajında ciddi artış yaşandığını belirtiyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 3

"ESKİDEN GÜNDE 2-3 TANE TAKIYORDUK"

Araç kamerası satışı ve montajı yapan bir yetkili, talepteki artışı şu sözlerle anlattı:

"Eskiden günde en fazla 2 ya da 3 tane takıyorduk. Şimdi ise günde 20, 25 hatta 30 araç kamerası montajı yapıyoruz."

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 4

Artan ilginin en önemli nedenleri arasında trafik kazaları, sürücüler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve görüntülerin hukuki süreçlerde delil olarak kullanılabilmesi gösteriliyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 5

SÜRÜCÜLER İÇİN DİJİTAL TANIK

Araç kameraları, hem ön hem de arka görüşü kaydederek olası kazaların ve tartışmaların kayıt altına alınmasını sağlıyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 6

Kamera kullanan sürücüler, özellikle kusur tespiti ve hukuki süreçlerde görüntülerin önemli avantaj sağladığını ifade ediyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 7

Bir sürücü, "Kaza anında kendimi daha güvence altına alabilmek için kullanıyorum. Kendimizi ispatlayabilmek adına artık bir ihtiyaç haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 8

FİYATLAR 20 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Artan taleple birlikte araç kamerası fiyatlarında da yükseliş yaşandı.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 9

Temel özelliklere sahip giriş seviyesi araç kameralarının fiyatı 1.500 ila 2.000 TL arasında değişirken, yüksek çözünürlüklü kayıt, gece görüşü, çift kamera, GPS ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunan modellerde fiyatlar 20 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 10

Uzmanlar, araç kamerası satın alırken yalnızca fiyatın değil, görüntü kalitesi, gece performansı, kayıt kapasitesi ve teknik özelliklerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 11

Trafikte güvenliği artıran ve olası anlaşmazlıklarda önemli bir delil niteliği taşıyan araç kameralarının, son dönemde birçok sürücü için vazgeçilmez bir ekipman haline geldiği ifade ediliyor.

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Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da patladı, 20 bin TL'ye yükseldi - Resim: 12
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