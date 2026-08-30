Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı

Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı

NASA, Hubble'dan 100 kat geniş görüş alanına sahip Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon roketiyle başarıyla fırlattı.

Kaynak: AA
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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 1

NASA'nın yeni nesil gözlem aracı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu uzaya gönderildi. Fırlatma işlemi Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 2

Fırlatma anı yerel saatle 07.30 sıralarında kaydedildi. Operasyon, NASA'nın sosyal medya platformu X üzerindeki resmi hesabından canlı yayınlandı.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 3

Maliyeti 4,3 milyar dolar, yani lira cinsiyle 206 milyardan fazla olan dev teleskop uzaya SpaceX şirketine ait Falcon roketiyle taşındı. Gözlem aracının hedeflenen rotaya ulaşması üç aydan fazla sürecek.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 4

Proje, NASA'nın ilk astronomu olan Nancy Grace Roman'ın ismini taşıyor.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 5

Görevin detaylarına dair açıklama NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü Yöneticisi Nicky Fox'tan geldi. Fox, çalışmanın ana hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 6

Yeni teleskobun binlerce süpernovayı tespit etmesi bekleniyor. Aracın ayrıca on binlerce yeni gezegeni ortaya çıkarması öngörülüyor.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 7

Milyarlarca galaksi ve yıldızın tespiti de görev hedefleri arasında yer alıyor.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 8

Geliştirilen sistem devasa bir görüş açısına sahip. Nancy Grace Roman Teleskobu, emektar Hubble Teleskobu'nu geride bırakıyor.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 9

Yeni araç, Hubble'a kıyasla 100 kattan daha geniş bir alanı tarayabiliyor.

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Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı - Resim: 10

Nicky Fox, bu kapasite sayesinde evrende daha önce incelenememiş derinliklerin ilk kez görüntüleneceğini vurguladı.

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