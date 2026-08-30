NASA'nın yeni nesil gözlem aracı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu uzaya gönderildi. Fırlatma işlemi Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi.
Hubble'dan 100 kat güçlü: NASA, devrim yapacak teleskobu uzaya fırlattı
NASA, Hubble'dan 100 kat geniş görüş alanına sahip Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon roketiyle başarıyla fırlattı.Kaynak: AA
Fırlatma anı yerel saatle 07.30 sıralarında kaydedildi. Operasyon, NASA'nın sosyal medya platformu X üzerindeki resmi hesabından canlı yayınlandı.
Maliyeti 4,3 milyar dolar, yani lira cinsiyle 206 milyardan fazla olan dev teleskop uzaya SpaceX şirketine ait Falcon roketiyle taşındı. Gözlem aracının hedeflenen rotaya ulaşması üç aydan fazla sürecek.
Proje, NASA'nın ilk astronomu olan Nancy Grace Roman'ın ismini taşıyor.
Görevin detaylarına dair açıklama NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü Yöneticisi Nicky Fox'tan geldi. Fox, çalışmanın ana hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.
Yeni teleskobun binlerce süpernovayı tespit etmesi bekleniyor. Aracın ayrıca on binlerce yeni gezegeni ortaya çıkarması öngörülüyor.
Milyarlarca galaksi ve yıldızın tespiti de görev hedefleri arasında yer alıyor.
Geliştirilen sistem devasa bir görüş açısına sahip. Nancy Grace Roman Teleskobu, emektar Hubble Teleskobu'nu geride bırakıyor.
Yeni araç, Hubble'a kıyasla 100 kattan daha geniş bir alanı tarayabiliyor.
Nicky Fox, bu kapasite sayesinde evrende daha önce incelenememiş derinliklerin ilk kez görüntüleneceğini vurguladı.