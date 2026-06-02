Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu

Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu

Honda, ek vergiler nedeniyle Türkiye pazarından çektiği Civic’in ardından yeni SUV modeli ZR-V’yi yeniden satışa sundu. Hibrit motorla gelen modelin fiyatı 4 milyon 970 bin TL olarak açıklanırken, araç performans ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 1

Ek vergiler nedeniyle Civic modelini Türkiye pazarından çeken Honda, yeni SUV modeli ZR-V’yi yeniden Türkiye’de satışa sundu.

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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 2

Hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen Honda ZR-V’nin fiyatı 4 milyon 970 bin TL olarak açıklandı. Model, üç yıl önce Türkiye’ye 2,6 milyon TL fiyatla giriş yapmıştı.

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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 3

HİBRİT MOTOR VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Donanım Haber'in derlediği habere göre, Honda ZR-V’nin kaputunun altında 2.0 litre (1993 cc) hibrit motor ve e-CVT şanzıman yer alıyor.

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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 4

Benzinli motor 143 PS güç ve 186 Nm tork üretirken, elektrik motoru 135 kW güç ve 315 Nm tork desteği sağlıyor.

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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 5

Önden çekişli modelin maksimum hızı 173 km/s olarak açıklanırken, 0-100 km/s hızlanması 8 saniye sürüyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 litre/100 km olarak belirtildi.

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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 6

SEGMENT VE BOYUTLAR

Honda ZR-V, markanın ürün gamında HR-V ile CR-V modelleri arasında konumlanıyor.

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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 7

4568 mm uzunluğa sahip aracın bagaj hacmi 380 litre olarak açıklanırken, arka koltuklar yatırıldığında 1300 litreye kadar çıkabiliyor.

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Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu - Resim: 8

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Advance donanım seviyesiyle satışa sunulan modelde 18 inç alaşım jantlar, LED aydınlatmalar, panoramik açılır cam tavan, 12 hoparlörlü BOSE ses sistemi, 9 inç dokunmatik ekran, 10,2 inç dijital gösterge, kablosuz şarj, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon gibi birçok özellik bulunuyor.

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Kaynak: Diğer
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