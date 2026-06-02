Ek vergiler nedeniyle Civic modelini Türkiye pazarından çeken Honda, yeni SUV modeli ZR-V’yi yeniden Türkiye’de satışa sundu.
Honda'nın muhteşem modeli Türkiye’de yeniden satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu
Honda, ek vergiler nedeniyle Türkiye pazarından çektiği Civic’in ardından yeni SUV modeli ZR-V’yi yeniden satışa sundu. Hibrit motorla gelen modelin fiyatı 4 milyon 970 bin TL olarak açıklanırken, araç performans ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.Derleyen: Haber Merkezi
Hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen Honda ZR-V’nin fiyatı 4 milyon 970 bin TL olarak açıklandı. Model, üç yıl önce Türkiye’ye 2,6 milyon TL fiyatla giriş yapmıştı.
HİBRİT MOTOR VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Donanım Haber'in derlediği habere göre, Honda ZR-V’nin kaputunun altında 2.0 litre (1993 cc) hibrit motor ve e-CVT şanzıman yer alıyor.
Benzinli motor 143 PS güç ve 186 Nm tork üretirken, elektrik motoru 135 kW güç ve 315 Nm tork desteği sağlıyor.
Önden çekişli modelin maksimum hızı 173 km/s olarak açıklanırken, 0-100 km/s hızlanması 8 saniye sürüyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 litre/100 km olarak belirtildi.
SEGMENT VE BOYUTLAR
Honda ZR-V, markanın ürün gamında HR-V ile CR-V modelleri arasında konumlanıyor.
4568 mm uzunluğa sahip aracın bagaj hacmi 380 litre olarak açıklanırken, arka koltuklar yatırıldığında 1300 litreye kadar çıkabiliyor.
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Advance donanım seviyesiyle satışa sunulan modelde 18 inç alaşım jantlar, LED aydınlatmalar, panoramik açılır cam tavan, 12 hoparlörlü BOSE ses sistemi, 9 inç dokunmatik ekran, 10,2 inç dijital gösterge, kablosuz şarj, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon gibi birçok özellik bulunuyor.