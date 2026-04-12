Honda’dan yeni elektrikli otomobil hamlesi: Super-N
Honda, retro çizgilere sahip elektrikli mini otomobili Super-N modelini Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Araç, ilk etapta Birleşik Krallık’ta satışa çıkacak ve 27 bin doların altında fiyat etiketiyle tüketiciyle buluşacak.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Super-N, Japonya’da satışta olan N-One E’nin performans odaklı bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Japonya’da “Super-One” adıyla bilinen model, İngiltere’de aynı ismin başka bir kuruluş tarafından kullanılması nedeniyle farklı bir isimle pazarlanacak.
HONDA SUPER-N’İN ÖZELLİKLERİ
Honda’nın hafif N-Series platformu üzerine geliştirilen model, standart olarak 63 beygir (47 kW) güç üretiyor. Araçta yer alan “Boost Mode” özelliği ise bu gücü 93 beygire (70 kW) kadar yükseltiyor.
Hyundai IONIQ 5 N’de olduğu gibi bu modelde de 7 ileri vites hissi veren bir simülasyon sistemi bulunuyor. Ayrıca Active Sound Control sistemi sayesinde içten yanmalı motorlara benzer ses ve titreşim deneyimi sağlanıyor.
3.395 mm uzunluğa sahip Super-N, Renault Twingo E-Tech modelinden daha küçük boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.300 kilogram ağırlığındaki araç, segmentinin en hafif seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Batarya kapasitesi henüz açıklanmazken, WLTP verilerine göre yaklaşık 206 kilometre menzil sunması bekleniyor. Şehir içi kullanımda bu mesafenin 320 kilometreye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
Honda e modeli, Avrupa ve İngiltere’de beklenen satış rakamlarına ulaşamaması nedeniyle yılın başında üretimden kaldırılmıştı. Super-N’in bu modelin doğrudan devamı olmadığı belirtilirken, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıldığı vurgulanıyor.
Yaklaşık 37 bin sterlinlik fiyatıyla eleştirilen Honda e’ye kıyasla Super-N’in daha erişilebilir olması hedefleniyor. Piyasada Kia EV2, Renault Twingo ve Volkswagen ID.1 gibi rakiplerle karşılaşacak modelin, kompakt yapısı ve fiyat avantajıyla öne çıkması bekleniyor.
Honda, Japonya’da ön siparişleri 16 Nisan’da başlatacak. Modelin Birleşik Krallık’ta ise temmuz ayında satışa sunulması planlanıyor.