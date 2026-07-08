Hobi olarak 2 dönümlük alanda başladı: Şimdi talebe yetişemiyor

"Amacımız Halka Doğal Ve Ucuz Çilek Yedirmekti, Talep Çığ Gibi Büyüdü!"

Aracıların ve komisyoncuların fiyatları katladığı piyasa düzenine karşı halka doğrudan satış kapısı açan çilek üreticisi Yalçın Nar, hobi olarak adım attığı bu sektörde siparişlere ve talebe yetişemediğini belirterek süreci şu sözlerle anlattı: "Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık. Daha sonra vatandaşın yoğun isteği üzerine üretim alanımızı 42 dönüme çıkardık.