Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde hayata geçirilen "dalından seç-al" modeli tarım sektöründe çığır açtı.
Hobi olarak 2 dönümlük alanda başladı: Şimdi talebe yetişemiyor
Çocukları için hobi olarak sadece 2 dönümlük bir alanda çilek üretimine başlayan Yalçın Nar, devlet desteği ve yüksek verim hamlesiyle 8 yılda üretim sahasını tam 42 dönüme çıkartarak muazzam bir başarı öyküsüne imza attı.Kaynak: İHA
Kendi üretim modelini kuran Yalçın Nar, hem aracı derdini bitirdi hem de tüketicinin doğal gıdaya ilk elden, eğlenerek ulaşmasını sağladı.
"Amacımız Halka Doğal Ve Ucuz Çilek Yedirmekti, Talep Çığ Gibi Büyüdü!"
Aracıların ve komisyoncuların fiyatları katladığı piyasa düzenine karşı halka doğrudan satış kapısı açan çilek üreticisi Yalçın Nar, hobi olarak adım attığı bu sektörde siparişlere ve talebe yetişemediğini belirterek süreci şu sözlerle anlattı: "Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık. Daha sonra vatandaşın yoğun isteği üzerine üretim alanımızı 42 dönüme çıkardık.
Bizim amacımız doğal çilek yetiştirerek vatandaşa, halka doğal çilek yedirmekti. İnsanlara beğendikleri çileği dalından seçerek toplama imkânı sunmak istedik. Vatandaşlarımızın bu uygulamaya ilgisi ve talebi üzerine bahçemizi ziyaretçilere açtık. Cumartesi ve pazar günleri bahçemiz oldukça kalabalık oluyor.
Gelen ziyaretçilerimize girişte sepetlerini veriyoruz ve bahçeye yönlendiriyoruz. Kendi seçtikleri çilekleri tadına bakarak topluyorlar. Çıkışta ise topladıkları çilekleri tarttırıp ücretini ödüyorlar. Yoğun ilgi sebebiyle artık pazarda satacak çilek bulamıyoruz, tarlada bitiyor."
"Vatandaşlar Kendi Elleriyle Toplayıp Evlerinde Afiyetle Tüketiyor"
Tarlada gece gündüz çalışarak üretime omuz veren Yalçın Nar'ın annesi Gülümser Nar da halkın gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, üretimin bereketini şu ifadelerle özetledi: "Burası oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşlarımız beğendikleri ve seçtikleri çilekleri kendi elleriyle toplayıp evlerine götürüyor. Evlerinde de afiyetle tüketebiliyorlar."
Çevre İller Sepetini Kaptı Geldi: Pazara Mal Kalmadı
Geleneksel tarım yöntemlerinin aksine, ürünü toplayıp hale veya kabzımallara ucuza kaptırmak yerine tarlayı halka açan bu devrimci model, kısa sürede bölgesel bir akına dönüştü.
Başta Bilecik olmak üzere komşu kentler Eskişehir, Bursa ve çevre illerden arabalarına atlayıp Ulupınar köyüne gelen binlerce vatandaş, ellerindeki sepetlerle 42 dönümlük tarlaya dalıyor.
Hem doğayla iç içe hafta sonu geçiren hem de çocuklarına çileğin daldaki halini gösteren aileler, piyasa spekülasyonlarından uzak, hilesiz gıdaya ulaşmanın tadını çıkarıyor. Tarladaki bu büyük tüketim, üreticinin pazara indirecek ürün bırakmamasını sağlarken yerel kalkınmanın da önünü açıyor.