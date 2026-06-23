Hobi bahçeleri için büyük kriz: Tamamen kesiliyor

"Sorumluluk Şirketlere Ve Belediyelere Atılıyor, Bu Şekilde Çözüm Olmaz!"

Hobi bahçeleri için son 6 yılda 2 torba kanun ve 2 yönetmelik çıkarılmasına rağmen hiçbir sonuç alınamadığını vurgulayan Ali Ekber Yıldırım, şu analizle ortaya koydu: "Torba kanundaki bu düzenleme ile hükümet, Tarım ve Orman Bakanlığı, hobi bahçeleri ve izin alınmadan yapılan diğer tüm kaçak yapılarla ilgili sorumluluğu kendi üzerinden yerel yönetimlere yani belediyelerle, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerine atıyor."