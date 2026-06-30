Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga

Diğer yandan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin TL nakit para ele geçirildi.