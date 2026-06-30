Yeniçağ Gazetesi
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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga

Kocaeli merkezli 27 ilde düzenlenen sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 15 paravan şirket üzerinden 6,5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 1

Kocaeli merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 2

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü.

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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 3

Soruşturma kapsamında, faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 15 paravan şirket ile bu şirketlerin yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 4

Ekipler, 30 Haziran'da Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da toplam 158 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 130 şüpheliden 105'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 5

Diğer yandan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin TL nakit para ele geçirildi.

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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 6
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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 7
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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 8
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Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı: Kocaeli merkezli dev dalga - Resim: 9
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