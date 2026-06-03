Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor?

Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor?

Japon bilim insanları tıp dünyasında çığır açan bir başarıya imza attı: Kan grubu ya da Rh faktörü gözetmeksizin herkese nakledilebilen bir yapay kan geliştirildi. Bu inovatif buluş, oda sıcaklığında bile iki sene boyunca hiçbir bozulmaya uğramadan muhafaza edilebiliyor.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 1

Nara Tıp Üniversitesi'nden Profesör Hiromi Sakai liderliğindeki araştırma ekibi, yaşamını yitiren donörlerin örneklerinden izole edilen hemoglobin proteinini kullandı.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 2

Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma işlevini birebir taklit eden bu protein, normal kan gruplarını belirleyen antijen yapılarını içermeyen özel nanokapsüllere yerleştirildi.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre, bu teknoloji sayesinde yapay kan, alıcının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmiyor ve herhangi bir doku/kan uyumluluk testi yapılmasına da gerek kalmıyor.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 4

BUZDOLABINDA 5 YIL SAKLANABİLİYOR

Geliştirilen yapay kan, lojistik operasyonlarda ve acil durumlarda sağlık sektörüne devrim niteliğinde kolaylıklar sunuyor.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 5

Klasik donör kanlarının aksine, bu özel formül oda sıcaklığında 2 yıl, buzdolabında ise tam 5 yıl boyunca yapısını kaybetmeden saklanabiliyor.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 6

Üstelik laboratuvarda uygulanan hassas protein filtrasyonu sayesinde, eski usul kan nakillerinde görülebilen enfeksiyon kapma riskleri tamamen yok ediliyor.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 7

Bu özellikler, gelişmiş laboratuvar imkanlarından yoksun sahra hastaneleri ve ücra bölgeler için kritik bir avantaj sağlıyor.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 8

HASTANELERDE 2030 YILINDA KULLANILMAYA BAŞLANACAK
İnsanlar üzerindeki klinik denemelerin ilk aşamaları başarıyla tamamlandı.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 9

YAN ETKİYE RASTLANMADI

Gönüllü deneklere az miktarda enjekte edilen yapay kanın, şu ana kadar hiçbir ciddi yan etki göstermediği rapor edildi.

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Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor? - Resim: 10

Araştırmanın sonraki evrelerinde yapay hücrelerin vücuttaki oksijen taşıma performansı ve hayati fonksiyonları destekleme gücü test ediliyor.

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Kaynak: Diğer
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