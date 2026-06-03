Nara Tıp Üniversitesi'nden Profesör Hiromi Sakai liderliğindeki araştırma ekibi, yaşamını yitiren donörlerin örneklerinden izole edilen hemoglobin proteinini kullandı.
Herkese uygun kan bulundu: Kan grupları tarihe mi karışıyor?
Japon bilim insanları tıp dünyasında çığır açan bir başarıya imza attı: Kan grubu ya da Rh faktörü gözetmeksizin herkese nakledilebilen bir yapay kan geliştirildi. Bu inovatif buluş, oda sıcaklığında bile iki sene boyunca hiçbir bozulmaya uğramadan muhafaza edilebiliyor.
Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma işlevini birebir taklit eden bu protein, normal kan gruplarını belirleyen antijen yapılarını içermeyen özel nanokapsüllere yerleştirildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, bu teknoloji sayesinde yapay kan, alıcının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmiyor ve herhangi bir doku/kan uyumluluk testi yapılmasına da gerek kalmıyor.
BUZDOLABINDA 5 YIL SAKLANABİLİYOR
Geliştirilen yapay kan, lojistik operasyonlarda ve acil durumlarda sağlık sektörüne devrim niteliğinde kolaylıklar sunuyor.
Klasik donör kanlarının aksine, bu özel formül oda sıcaklığında 2 yıl, buzdolabında ise tam 5 yıl boyunca yapısını kaybetmeden saklanabiliyor.
Üstelik laboratuvarda uygulanan hassas protein filtrasyonu sayesinde, eski usul kan nakillerinde görülebilen enfeksiyon kapma riskleri tamamen yok ediliyor.
Bu özellikler, gelişmiş laboratuvar imkanlarından yoksun sahra hastaneleri ve ücra bölgeler için kritik bir avantaj sağlıyor.
HASTANELERDE 2030 YILINDA KULLANILMAYA BAŞLANACAK
İnsanlar üzerindeki klinik denemelerin ilk aşamaları başarıyla tamamlandı.
YAN ETKİYE RASTLANMADI
Gönüllü deneklere az miktarda enjekte edilen yapay kanın, şu ana kadar hiçbir ciddi yan etki göstermediği rapor edildi.
Araştırmanın sonraki evrelerinde yapay hücrelerin vücuttaki oksijen taşıma performansı ve hayati fonksiyonları destekleme gücü test ediliyor.