Yaklaşık 1200 metre uzunluğa sahip olan Kadın Azmağı, yüzlerce doğal su kaynağının birleşmesiyle oluşuyor. Yıl boyunca serinliğini koruyan suyu ve yüksek berraklığı sayesinde nehrin tabanındaki bitki örtüsü ile balıklar rahatlıkla görülebiliyor. Bu özelliği, bölgeyi doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez bir durak haline getiriyor.
Herkes İsviçre sanıyor: Türkiye’deki saklı doğa harikası görenleri büyülüyor
Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka Mahallesi, doğayla iç içe atmosferi ve eşsiz güzellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bölgenin en dikkat çeken doğal zenginliklerinden biri olan Kadın Azmağı ise cam gibi berrak suyu, yemyeşil çevresiyle görenleri büyülüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya Günü kapsamında yaptığı paylaşımlarda da yer alan Kadın Azmağı, uluslararası alanda da dikkat çeken doğal alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ağaçlar ve sazlıkların arasından kıvrılarak Gökova Körfezi'ne ulaşan nehir, sakin atmosferiyle ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim yaşatıyor.
SU ALTINDA BENZERSİZ BİR EKOSİSTEM YAŞIYOR
Akyaka'nın "sakin şehir" unvanına yakışan doğal yapısı içerisinde yer alan Kadın Azmağı'nın derinliği bazı noktalarda 40 santimetreden başlayıp 10 metreye kadar ulaşıyor. Denize oldukça yakın olmasına rağmen güçlü su akışı sayesinde temizliğini koruyan nehirde, boyları 4 ila 5 metreye ulaşan tatlı su bitkileri dikkat çekiyor. Levrek, kefal ve yılan balıkları da berrak suların içinde kolaylıkla gözlemlenebiliyor.
Kadın Azmağı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise su kapasitesinin önemli bir bölümünün doğal mineralli, sodalı sudan oluşması. Geçmiş yıllarda bölge sakinlerinin bu özelliği sayesinde azmağı çamaşır yıkamak için kullandığı biliniyor. Günümüzde ise bu doğal yapı, bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olarak korunuyor.
TARİHİ DOKUSUYLA DA İLGİ ÇEKİYOR
Doğal güzelliğinin yanı sıra tarih meraklılarına da hitap eden bölgede, Helenistik Dönem ve Doğu Roma İmparatorluğu'ndan izler taşıyan İdyma Antik Kenti'nin kalıntıları bulunuyor. Antik yerleşime ait kalıntılar, Kadın Azmağı'nın hemen yanındaki yamaçlarda yer alırken, ziyaretçilere doğa ve tarihi aynı anda keşfetme fırsatı sunuyor.
KORUMA ÖNLEMLERİ DOĞAL DENGEYİ YAŞATIYOR
Birinci derece doğal SİT alanı statüsünde bulunan Kadın Azmağı'nda amatör ve profesyonel balıkçılık faaliyetlerinin tamamı yasak durumda. Yaklaşık 100 kuş türüne ve 300'e yakın bitki çeşidine ev sahipliği yapan bölge, sıkı koruma uygulamaları sayesinde doğal yaşamını sürdürüyor. Su altında yetişen su teresi ve kazayağı gibi bitkiler de bu zengin ekosistemin önemli parçaları arasında yer alıyor.
Eşsiz manzarası, berrak suları, tarihi mirası ve korunmuş doğal yapısıyla Kadın Azmağı, Muğla'nın en özel destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında tekne turları, doğa yürüyüşleri ve fotoğraf çekimleri için tercih edilen bölge, Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen en etkileyici doğal güzellikleri arasında gösteriliyor.