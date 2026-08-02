Herkes İsviçre sanıyor: Türkiye’deki saklı doğa harikası görenleri büyülüyor

Kadın Azmağı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise su kapasitesinin önemli bir bölümünün doğal mineralli, sodalı sudan oluşması. Geçmiş yıllarda bölge sakinlerinin bu özelliği sayesinde azmağı çamaşır yıkamak için kullandığı biliniyor. Günümüzde ise bu doğal yapı, bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olarak korunuyor.