Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar

Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar

Dünya genelinde insanların hayalini kurduğu meslekler ülkeden ülkeye değişirken, Türkiye’nin tercihi dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 1

Japonya’da falcılık, Tayland’da dijital göçebelik, İsveç’te ise modellik öne çıkıyor... Dünya genelinde hayali kurulan mesleklere ilişkin araştırma, alışılmış kariyer anlayışını sarsan sonuçlar ortaya koydu.

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 2

Teknolojinin gelişmesi ve esnek bir yaşam isteğinin etkisiyle şekillenen listede, geleneksel meslekler zirvedeki yerlerini birer birer kaybederken Türkiye’nin ilk sıraya taşıdığı meslek ise dikkat çekti.

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 3

Dünya çapında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, insanların özenip yapmak istediği ve hayalini kurduğu meslekleri ortaya çıkardı. Teknolojideki hızlı değişim, ekonomik koşulların dönüşümü ve daha esnek bir çalışma hayatına duyulan ilgi, kariyer tercihlerini yeniden şekillendiriyor.

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 4

Bu değişimle birlikte, geçmişin prestijli ve geleneksel mesleklerinin yerini giderek yeni nesil uzmanlık alanları almaya başladı. Ülkeler arasında dikkat çekici farklılıkların görüldüğü araştırmada, Türkiye’den katılımcıların zirveye taşıdığı meslek ise şaşkınlık yarattı.

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 5

Sözcü'de yer alan habere göre, araştırmada en fazla ilgi çeken başlıklardan biri de Türkiye’ye ilişkin sonuçlar oldu. Türkiye’deki katılımcıların arama motorlarında en çok araştırdığı ve sahip olmayı hayal ettiği meslek, gençlerin ve kariyerinde değişiklik yapmak isteyenlerin geleceğe yönelik bakışını bir kez daha ortaya koydu.

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 6

İŞTE ÜLKELERİN OLMAK İSTEDİĞİ MESLEKLER

Cezayir-Futbolcu
Fas-Muhasebeci
Gana-Gümrük Memuru

Kenya Profesyonel Kaykaycı

Zambiya- Pilot
Kazakistan- Yazılım Mühendisi

Malezya-Mimar
Tayland- Dijital Göçebe
Singapur- Avukat

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 7

Yunanistan- Oyuncu
Portekiz-Ürün Test Uzmanı
Avusturya-Oyuncu

İsviçre-Model
Belçika-Polis Memuru
Hollanda- Oyuncu
Finlandiya-Model

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 8

Norveç-Taksi Şoförü
İsveç-Model
Polonya- Oyuncu
Ukrayna- Blogger

Etiyopya- Girişimci
Kolombiya- Youtuber
Arjantin- Youtuber
Birleşik Arap Emirlikleri- Pilot
Suudi Arabistan- Tüccar

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 9

Vietnam- Pilot
Filipinler- Sanal Asistan
Pakistan- Pilot
Bangladeş- Serbest Çalışan
Endonezya- Bilim İnsanı
Mısır- Futbolcu
Güney Afrika- Emlak Danışmanı
Rusya- Blogger

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 10

Meksika- Pilot
Brezilya- Pilot
İspanya- Pilot
İtalya- Noter
Güney Kore- Polis Memuru
Avustralya- Emlak Danışmanı

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Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar - Resim: 11

Kanada- Emlak Danışmanı
Almanya- Profesör
Fransa- Polis Memuru
Japonya- Falcı
Hindistan- Banka Müdürü
Türkiye- Polis Memuru

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