Japonya’da falcılık, Tayland’da dijital göçebelik, İsveç’te ise modellik öne çıkıyor... Dünya genelinde hayali kurulan mesleklere ilişkin araştırma, alışılmış kariyer anlayışını sarsan sonuçlar ortaya koydu.
Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar
Dünya genelinde insanların hayalini kurduğu meslekler ülkeden ülkeye değişirken, Türkiye’nin tercihi dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Teknolojinin gelişmesi ve esnek bir yaşam isteğinin etkisiyle şekillenen listede, geleneksel meslekler zirvedeki yerlerini birer birer kaybederken Türkiye’nin ilk sıraya taşıdığı meslek ise dikkat çekti.
Dünya çapında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, insanların özenip yapmak istediği ve hayalini kurduğu meslekleri ortaya çıkardı. Teknolojideki hızlı değişim, ekonomik koşulların dönüşümü ve daha esnek bir çalışma hayatına duyulan ilgi, kariyer tercihlerini yeniden şekillendiriyor.
Bu değişimle birlikte, geçmişin prestijli ve geleneksel mesleklerinin yerini giderek yeni nesil uzmanlık alanları almaya başladı. Ülkeler arasında dikkat çekici farklılıkların görüldüğü araştırmada, Türkiye’den katılımcıların zirveye taşıdığı meslek ise şaşkınlık yarattı.
Sözcü'de yer alan habere göre, araştırmada en fazla ilgi çeken başlıklardan biri de Türkiye’ye ilişkin sonuçlar oldu. Türkiye’deki katılımcıların arama motorlarında en çok araştırdığı ve sahip olmayı hayal ettiği meslek, gençlerin ve kariyerinde değişiklik yapmak isteyenlerin geleceğe yönelik bakışını bir kez daha ortaya koydu.
İŞTE ÜLKELERİN OLMAK İSTEDİĞİ MESLEKLER
Cezayir-Futbolcu
Fas-Muhasebeci
Gana-Gümrük Memuru
Kenya Profesyonel Kaykaycı
Zambiya- Pilot
Kazakistan- Yazılım Mühendisi
Malezya-Mimar
Tayland- Dijital Göçebe
Singapur- Avukat
Yunanistan- Oyuncu
Portekiz-Ürün Test Uzmanı
Avusturya-Oyuncu
İsviçre-Model
Belçika-Polis Memuru
Hollanda- Oyuncu
Finlandiya-Model
Norveç-Taksi Şoförü
İsveç-Model
Polonya- Oyuncu
Ukrayna- Blogger
Etiyopya- Girişimci
Kolombiya- Youtuber
Arjantin- Youtuber
Birleşik Arap Emirlikleri- Pilot
Suudi Arabistan- Tüccar
Vietnam- Pilot
Filipinler- Sanal Asistan
Pakistan- Pilot
Bangladeş- Serbest Çalışan
Endonezya- Bilim İnsanı
Mısır- Futbolcu
Güney Afrika- Emlak Danışmanı
Rusya- Blogger
Meksika- Pilot
Brezilya- Pilot
İspanya- Pilot
İtalya- Noter
Güney Kore- Polis Memuru
Avustralya- Emlak Danışmanı
Kanada- Emlak Danışmanı
Almanya- Profesör
Fransa- Polis Memuru
Japonya- Falcı
Hindistan- Banka Müdürü
Türkiye- Polis Memuru