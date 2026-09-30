Herkes bu mesleği seçiyor: İşte zirvedeki sürpriz sonuçlar

Sözcü'de yer alan habere göre, araştırmada en fazla ilgi çeken başlıklardan biri de Türkiye’ye ilişkin sonuçlar oldu. Türkiye’deki katılımcıların arama motorlarında en çok araştırdığı ve sahip olmayı hayal ettiği meslek, gençlerin ve kariyerinde değişiklik yapmak isteyenlerin geleceğe yönelik bakışını bir kez daha ortaya koydu.