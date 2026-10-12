Herkes Arda Turan'ı bekliyordu: TFF'den A Milli Takım için ters köşe

"ARDA TURAN'IN REDDETTİĞİ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği yönündeki iddialara da değinen Ak, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine."

Bu gelişmeyle birlikte TFF'nin teknik direktörlük için değerlendirdiği diğer isimler ön plana çıkmaya başladı.