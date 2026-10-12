Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemindeki isimlerden biri olan Arda Turan konusunda ise Shakhtar Donetsk engeli ortaya çıktı.
Herkes Arda Turan'ı bekliyordu: TFF'den A Milli Takım için ters köşe
Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Takım'da teknik direktör arayışı sürüyor. Arda Turan konusunda engel çıkarken TFF'nin listesindeki sürpriz bir isim öne çıktı. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
NTV Muhabiri Gürkan Ak, TFF'nin Arda Turan ile dolaylı yoldan temas kurduğunu ve genç teknik adama hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceği bir seçenek sunduğunu aktardı. Ancak Ukrayna ekibinin bu formüle sıcak yaklaşmadığı belirtildi.
"ARDA TURAN'IN REDDETTİĞİ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"
Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği yönündeki iddialara da değinen Ak, şu ifadeleri kullandı:
"Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine."
Bu gelişmeyle birlikte TFF'nin teknik direktörlük için değerlendirdiği diğer isimler ön plana çıkmaya başladı.
TFF'NİN ÖNCELİĞİ YERLİ TEKNİK DİREKTÖR
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliğinin A Milli Takım'ı Türk bir teknik direktöre emanet etmek olduğu belirtildi. Bununla birlikte federasyonun listesinde yabancı teknik adamların da bulunduğu ifade edildi.
Gürkan Ak, yabancı adaylar arasında Didier Deschamps gibi önemli isimlerin bulunduğunu belirterek, Hacıosmanoğlu'nun önceliğinin yerli teknik direktör olduğunu söyledi.
Yerli adaylar arasında Fatih Tekke'nin de bulunduğunu aktaran Ak, "Fatih Tekke de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimlerden bir diğeri. Güvenebileceği bir ismi yanında istiyor Hacıosmanoğlu" dedi.
ÖNE ÇIKAN İSİM ABDULLAH AVCI
Arda Turan konusunda istenen sonucun alınamamasının ardından TFF'nin listesinde Abdullah Avcı'nın öne çıktığı belirtildi. Daha önce 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın yeniden göreve gelmeye hazır olduğu aktarıldı.
Gürkan Ak, Avcı cephesinden edindiği bilgiyi şu sözlerle paylaştı:
"Hoca tarafından edindiğimiz bilgi ise Abdullah Avcı hazır. Ekibiyle birlikte çalışıyor. Süper Lig'i ve oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor. Bir teklif gelirse Abdullah Avcı, A Milli Takım'a gelmeyi kabul edecek."
ŞENOL GÜNEŞ İÇİN FARKLI FORMÜL
TFF'nin yalnızca teknik direktör değişikliği değil, futbol yapılanmasında da yeni bir modele geçmeyi değerlendirdiği aktarıldı. Federasyonun futbol direktörlüğü makamını yeniden hayata geçirmeyi ve bu görev için Şenol Güneş'i değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Ak, "Fatih Terim'in bir dönem futbol direktörlüğü yaptığı süreç vardı. Yine benzer bir yapılanma bu kez Şenol Güneş ismiyle yapılabilir. Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni yapılanma ve bunun kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var TFF'nin" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş'e henüz resmi bir teklif yapılmadığı, ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun deneyimli teknik adamı yakından takip ettiği belirtildi.