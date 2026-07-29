Her sigara içen insan kanser olmuyor: İşte nedeni

Sözcü'de yer alan habere göre, benzer şekilde, hiç tütün ürünü kullanmayan insanlarda dahi bu hastalığa rastlanabiliyor. Uzmanlar, bu durumun sadece günlük alışkanlıklarla ilgili olmadığını, kalıtımsal özelliklerin de kritik bir paya sahip bulunduğunu kanıtladı.