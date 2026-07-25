Her gün altın dağıtıyorlar: Bunu duyan turistler koşa koşa oraya gidiyor

ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN TEK ŞART VAR

Çekilişe katılmak isteyen turistlerden herhangi bir ücret ya da özel bir işlem talep edilmiyor. Kasabayı ziyaret edenlerin yalnızca otopark fişini veya ziyaret kayıt belgesini ibraz etmesi yeterli oluyor.