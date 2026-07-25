İlk bakışta sıradan bir turizm kampanyası gibi görünüyor. Ancak küçük bir kasabada başlatılan bu uygulama, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Ziyaretçiler ise tek bir umutla bölgeye akın ediyor.
Her gün altın dağıtıyorlar: Bunu duyan turistler koşa koşa oraya gidiyor
Dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çeken sıra dışı bir uygulama başladı. Her gün sadece şanslı bir kişi ödülün sahibi oluyor. Üstelik katılım şartları da duyanları şaşkına çeviriyor.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Her günün sonunda yapılan sürpriz, kasabaya gelen turistlerin heyecanını zirveye taşıyor. Üstelik bu fırsattan yararlanmak için sanıldığı kadar zor şartları yerine getirmek de gerekmiyor.
ALTIN KAZANDIRAN TURİZM HAMLESİ
Söz konusu uygulama, Arjantin'in San Luis eyaletinde bulunan tarihi La Carolina kasabasında hayata geçirildi. Kış turizmini canlandırmak isteyen kasaba yönetimi, 18 Temmuz'da başlattığı kampanya kapsamında 10 gün boyunca bölgeyi ziyaret eden turistler arasında her gün yarım gram 18 ayar altın çekilişi yapıyor.
Yaklaşık 300 ila 350 kişinin yaşadığı La Carolina, 200 yılı aşkın geçmişiyle dikkat çekiyor. Taş sokakları, kolonyal dönem mimarisi ve tarihi dokusuyla öne çıkan kasaba, geçmişte la
Kasaba yönetimi, düzenlenen çekilişle yalnızca turist sayısını artırmayı değil, aynı zamanda bölgenin madencilik geçmişini de yeniden gündeme taşımayı amaçlıyor. Böylece ziyaretçiler hem tarihi atmosferi deneyimliyor hem de altın kazanma şansı yakalıyor.
La Carolina Turizm Sekreteri Roxana Lucero Zavala, uygulamanın kasabanın kimliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, bu girişimin madencilik geleneğini yaşatırken ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunduğunu ifade etti.
ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN TEK ŞART VAR
Çekilişe katılmak isteyen turistlerden herhangi bir ücret ya da özel bir işlem talep edilmiyor. Kasabayı ziyaret edenlerin yalnızca otopark fişini veya ziyaret kayıt belgesini ibraz etmesi yeterli oluyor.
Her gün gerçekleştirilen çekiliş sonunda bir kişi yarım gram 18 ayar altının sahibi olurken, uygulamanın özellikle kış sezonunda La Carolina'ya olan ilgiyi önemli ölçüde artırması bekleniyor.