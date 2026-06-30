Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım

Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım

Sindirim sistemi, gün boyunca tüketilen besinlerden doğrudan etkilenir. Lif bakımından yetersiz beslenme, az su içme ve hareketsiz yaşam tarzı bağırsakların yavaşlamasına yol açabilir. Zamanla şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Kaynak: Haber Merkezi
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Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım - Resim: 1

Bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olmak isteyen birçok kişi doğal ve fermente gıdalara yönelir. Probiyotik açısından zengin olan kefir, doğru besinlerle birleştirildiğinde sindirimi destekleyen güçlü bir seçenek haline gelebilir. Özellikle içine eklenen küçük bir malzeme, etkisini daha da artırabilir.

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Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım - Resim: 2

KEFİRİN İÇİNE 1 KAŞIK EKLEYİN

Bir bardak kefirin içine 1 yemek kaşığı chia tohumu eklemek, hem probiyotik hem de lif açısından oldukça zengin bir karışım oluşturur. Kefirdeki yararlı bakteriler bağırsak florasını desteklerken, chia tohumları suyla birleştiğinde jel kıvamına gelerek sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir.

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Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım - Resim: 3

Hazırlamak için bir bardak sade kefire 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve 15–20 dakika kadar bekletin. Tohumlar şiştikten sonra karışımı tüketebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak tarçın veya birkaç dilim muz ekleyerek hem lezzetini hem de besin değerini artırabilirsiniz.

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Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım - Resim: 4

SİNDİRİME DESTEK OLABİLİR

Chia tohumu yüksek lif içeriği sayesinde dışkı hacmini artırmaya yardımcı olabilir. Bu da bağırsak hareketlerinin daha düzenli olmasını destekler. Aynı zamanda uzun süre tokluk hissi sağlayarak dengeli beslenmeye katkıda bulunabilir. Düzenli ve sağlıklı bir beslenme planı ile birlikte tüketildiğinde kabızlık şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

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Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım - Resim: 5

SU TÜKETİMİ UNUTULMAMALI

Lifli besinlerin etkili olabilmesi için gün boyunca yeterli miktarda su içmek oldukça önemlidir. Yetersiz su tüketimi, liflerin beklenen faydayı göstermesini engelleyebilir ve sindirim sistemini zorlayabilir. Bu nedenle kefir ve chia karışımı tüketilirken su içmeyi ihmal etmemek gerekir.

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Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım - Resim: 6

HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar, kronik hastalığı bulunanlar veya düzenli ilaç kullanan kişilerin bu tür besinleri rutinlerine eklemeden önce doktora danışmaları önerilir. Doğal gıdalar sağlıklı beslenmeye destek olabilir ancak tek başına tedavi edici bir yöntem değil.

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