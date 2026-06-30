Her gün 1 bardak: Sindirimi rahatlatan doğal karışım

Hazırlamak için bir bardak sade kefire 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve 15–20 dakika kadar bekletin. Tohumlar şiştikten sonra karışımı tüketebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak tarçın veya birkaç dilim muz ekleyerek hem lezzetini hem de besin değerini artırabilirsiniz.