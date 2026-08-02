Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir

Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir

Orman yangınları konut sigortasının önemini artırırken, Türkiye’deki 20,6 milyon evin yalnızca yüzde 20’sinde özel konut sigortası bulunuyor. Uzmanlar, yıllık ortalama 3 bin TL’den başlayan poliçelerin milyonlarca liralık zararı önlediğini ve DASK’ın tek başına yetersiz kaldığını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 1

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, bireysel mülk korumasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 2

Devlet kurumları felaket bölgelerinde tüm imkânlarıyla mücadele yürütürken, konunun uzmanları vatandaşların yıllar süren birikimlerini koruması adına konut sigortası yaptırmalarının gerekliliğine işaret ediyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 3

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine taşıdığı sektör verilerine göre Türkiye genelinde sigortalanabilir durumda yaklaşık 20,6 milyon konut yer alıyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 4

Ancak bu gayrimenkullerin yalnızca yüzde 58’inde DASK bulunurken, yangın, sel, hırsızlık ve dâhilî su baskını gibi riskleri kapsayan özel konut sigortası oranı yüzde 20 seviyesinde kalıyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 5

Yapılan araştırmalar, son beş yıllık dönemde 3 binden fazla evin çıkan yangınlar nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğini gösteriyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 6

DASK ile konut sigortası arasındaki farka değinen İstanbul sigorta acentesi İbrahim Caymaz, kamuoyundaki yanlış algıya dikkat çekerek şunları söyledi:

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 7

“Vatandaşların büyük bölümü DASK yaptırınca evinin tamamen güvence altında olduğunu düşünüyor. Oysa DASK yalnızca deprem kaynaklı belirli yapısal hasarları karşılıyor. Yangın, sel, su baskını, hırsızlık, elektronik cihazlar, eşya zararları ve kira kaybı gibi riskler için mutlaka konut sigortası yaptırılması gerekiyor.”

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 8

Sigorta şirketlerinin güncel tarifelerine göre 100-120 metrekare büyüklüğündeki ortalama bir konutun yıllık sigorta primi:

Anadolu Şehirlerinde: 3 bin TL – 6 bin TL

Metropollerde (İstanbul, Ankara, İzmir): 5 bin TL – 10 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 9

Ruhsatsız ve yasal statüsü bulunmayan kaçak yapılara poliçe tanzim edilmesi oldukça zor. Şirketler genellikle bu binaları kapsam dışı bırakıyor ya da detaylı risk analiziyle kısıtlı teminatlar sunuyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 10

Tapulu ve hukuki altyapısı net olan köy evleri sigorta kapsamına alınabiliyor. Yapının konumu engel teşkil etmiyor; ancak ormanlık alanlardaki müstakil binalarda yangın riskine bağlı olarak prim oranları artış gösterebiliyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 11

Standart poliçelerde güvenlik kamerası, yangın tüpü veya alarm sistemi bulunması şart koşulmuyor. Buna karşın villalar ve yüksek değerli mülklerde bu tür önlemlerin bulunması, poliçe primlerinin daha uygun seviyelere çekilmesini sağlayabiliyor.

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 12

Konut sigortası, zararları karşılıyor:

Yangın, patlama ve orman yangını zararları

Sel, su baskını, fırtına, dolu ve yıldırım

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 13

Hırsızlık ve cam kırılması

Dâhilî su ve elektronik cihaz hasarları

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Her 5 evden sadece biri korumalı: Yılda 3 bin TL ödemeyen milyonlarca lirasından olabilir - Resim: 14

Enkaz kaldırma masrafları

Ek teminatla; kira kaybı, geçici konaklama ve DASK’ı aşan deprem zararları.

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