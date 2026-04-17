Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun sevilen ismi Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek sevenlerini korkuttu.
Hepsi Grubunun yıldızı Yasemin Yürük'ten üzücü haber: 'Acıdan nefesim kesiliyor'
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun sevilen üyesi Yasemin Yürük, talihsiz bir kaza sonucu bacağını iki yerden kırdı. Ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar ve şiddetli ağrılarla boğuşan ünlü şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.Züleyha Öncü
Etiler’de yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek düşen ünlü şarkıcı, acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerin ardından bacağının iki farklı noktadan kırıldığı tespit edilen Yürük, vakit kaybetmeden ameliyata alındı.
Operasyon sonrası sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaşan Yürük, sürecin zorluklarına değindi. Ünlü isim, bacağında his kaybı oluştuğunu belirterek yaşadığı komplikasyonları takipçilerine duyurdu.
Yaklaşık bir hafta süren hastane tedavisinin ardından taburcu edilen Yasemin Yürük, iyileşme sürecine evinde devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla moralinin yerinde olduğunu gösteren sanatçı, tedavinin titizlikle sürdüğünü ifade etti.
Yürük, destek almadan yürüyemediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşadıklarını takipçilerine anlattı.
Zor günlerden geçtiğini belirten ünlü isim şunları söyledi:
"1 ayı geçti hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı acı. Yerinden sıçratan elektrik çarpmaları hissi ama ayağımda hissetmiyorum."
"Üstelik ayağım donmuş gibi hareket kabiliyeti yok. Parmaklarımı hareket ettiremiyorum. Ve bunların pik yaptığı ataklar..."
"Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım. Fiziksel zaten şu an bana kabus gibi her şey. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara. Bugün kontrolüm var. Sinir testi yapılacak (NCS) umarım hasarsız çıkar sonuçlar..."
Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "6. hafta dolduktan sonra röntgen ve sinir testine karar verildi. Şimdilik fizik tedavide yapılanlara devam'' dedi.