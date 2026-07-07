Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor

Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor

Tekirdağ'da hibe destekli tohumlarla uygulanan doğrudan anıza ekim yöntemi, mazot, işçilik ve gübre maliyetlerini düşürerek kârlılığı artırdı. Teknik incelemeler, bu yöntemin hem ekonomik kazanç hem de toprak koruma açısından yüksek verim sağladığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor - Resim: 1

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geleneksel toprak işleme yöntemlerinin yerine tercih edilen anıza ekim modeli, üreticilere hem bütçe tasarrufu hem de yüksek ekonomik kazanç sunmaya devam ediyor.

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Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor - Resim: 2

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe destekli olarak dağıtılan tohumların toprakla buluştuğu ayçiçeği parselleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yakından takip ediliyor.

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Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor - Resim: 3

Bu kapsamda, Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde üretici İbrahim Olgun’a ait 130 dekarlık ayçiçeği tarlasında kapsamlı bir inceleme yapıldı.

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Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor - Resim: 4

17 Nisan 2026 tarihinde doğrudan anıza ekim tekniğiyle ekilen ürünlerin gelişim süreçleri uzman ekipler tarafından yerinde kontrol edildi.

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Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor - Resim: 5

Sahadaki incelemelerin ardından deneyimlerini aktaran çiftçi İbrahim Olgun, doğrudan anıza ekim yönteminden son derece memnun kaldığını belirtti.

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Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor - Resim: 6

Bu üretim modeli sayesinde işçilik, mazot ve gübre gibi en önemli gider kalemlerinde ciddi bir tasarruf elde ettiğini vurgulayan Olgun, yöntemin tarımsal üretimi çok daha karlı bir boyuta taşıdığını ifade etti.

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Hem masrafsız, hem daha çok kazandırıyor: Bu yöntem üreticinin yüzünü güldürüyor - Resim: 7

Anıza ekim yönteminin sağladığı avantajlara dikkat çeken Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan, uygulamanın çiftçinin üretim maliyetlerini hafifletirken aynı zamanda toprağın doğal yapısını koruma altına aldığını belirtti. Aslan, çevre dostu ve ekonomik bu modeli tercih eden üreticiye yeni sezonun bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

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