Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu

Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapılan trafik denetiminde, aracın sürücüsü M.B., polisin “dur” uyarısına rağmen aracını kenara çekip yaya olarak kaçtı. Yakalanan sürücü, alkolmetreyi üflemedi. Kimlik numarası sorulunca “Okumam yazmam yok.” dedi

Kaynak: DHA
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Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu - Resim: 1

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimde alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü M.B., kimlik numarası sorulunca "Okumam yazmam yok" karşılığını verdi. 1.53 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunun belirlenmesi üzerine 390 bin lira ceza uygulandı.

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Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu - Resim: 2

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda sürücüler üzerinde denetim yaptı. Polisin 'dur' uyarısında bulunduğu 59 ANR 349 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.B., aracını yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak kaçmak isterken yakalandı.

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Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu - Resim: 3

Sürücünün alkolmetreyi üflemekte direnmesi üzerine polis, kimlik numarasını sordu. M.B., "Okumam yazmam yok" karşılığını vermesi üzerine polis memuru, "Okuman yazman mı yok? O arabayı nasıl sürüyorsun? dedi. M.B. ise "T.C. evde, kimliğim evde" yanıtını verdi.

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Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu - Resim: 4

M.B.'nin yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.B.'ye, toplam 390 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2031 yılına kadar el konuldu.

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Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu - Resim: 5

Ehliyetine el konulan M.B., telefonla bir yakınını arayarak, "Alkollüydüm, ehliyetim yok. Arabayı kaptırdım, eve ne diyeyim sen bana akıl ver" dedi. Aracı otoparka çekilen M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu - Resim: 6
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Hem kaçtı hem mantığı zorladı: Alkometreyi neden üflemediği belli oldu - Resim: 7
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