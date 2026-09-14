Hem halk hem çiftçi kazanıyor: Aracısız ve ucuz pazara akın var

Sakarya’nın Geyve ilçesinde faaliyet gösteren Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçilerin tarladan topladığı ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırdığı satış modeliyle dikkat çekiyor.
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Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Safibey Ürün Toplama Merkezi, tarladan toplanan sebze ve meyveleri aracısız şekilde tüketiciyle buluşturuyor. Haftanın 7 günü açık olan merkez, uygun fiyatı ve günlük ürünleriyle çevre illerden de vatandaşları ağırlıyor.Kaynak: İHA
Safibey Mahallesi’ndeki merkezde üreticiler, günün erken saatlerinde tarlalarından topladıkları sebze ve meyveleri kısa süre içerisinde satış tezgâhlarına getiriyor.
Bu yöntemle ürünün üreticiden tüketiciye ulaşması sırasında yer alan aracıların devre dışı bırakılması hedefleniyor.
Merkezde satışa sunulan ürünlerin tazeliği ve fiyatları da vatandaşların ilgisini çekiyor.
Haftanın 7 günü hizmet veren satış alanına yalnızca Geyve ve çevresinden değil, farklı şehirlerden de vatandaşlar geliyor.
Özellikle hafta sonlarında yoğunluğun arttığı merkezde bazı üreticiler, müşterilerine ürünleri doğrudan tarladan toplama imkânı da sunuyor.
Gündüzleri matematik öğretmenliği yapan, okul çıkışlarında ise ailesine çiftçilik faaliyetlerinde destek olan 36 yaşındaki Hüseyin Çelik, merkezde kendi ürettikleri ürünleri sattıklarını belirtti.
Çelik, domates ve biber başta olmak üzere ürünlerin günlük olarak tarladan toplandığını belirterek, satışa sunulan ürünlerin tazeliğine dikkat çekti.
Ürünleri toptan satış fiyatlarına yakın seviyelerde sunduklarını ifade eden Çelik, pazarlara kıyasla daha uygun fiyat oluştuğunu söyledi.
Çelik, ürünlerin tarladan toplandıktan kısa süre sonra merkeze getirildiğini belirterek, “Ürünler 10 dakika önce tarladaydı, şimdi domatesleri indirdik.” dedi.
Çelik, vatandaşlardan gelen talebin yoğun olduğunu ve zaman zaman bu talebi karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.
Merkeze İstanbul’dan da vatandaşların geldiğini anlatan Çelik, özellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin alışverişi aynı zamanda bir etkinlik olarak gördüğünü belirtti.
Çelik, vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplu alışveriş yaptığını ve bazı müşterilerin ürünleri doğrudan tarladan toplamak istediğini söyledi.
Üreticilerin ürünlerini doğrudan satabilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Çelik, bu sayede çiftçinin yetiştirdiği ürünün karşılığını doğrudan alma fırsatı bulduğunu ifade etti.
Çelik, ürünlerin merkezde bekletilmemesi için günlük satış miktarına göre tedarik yaptıklarını söyledi.
Bamya üretiminden örnek veren Çelik, 4 dönüm alanda yetiştirdikleri bamyaları her gün topladıklarını belirtti.
Ürünlerin sabah saat 09.00’da tarladan toplandığını, yaklaşık yarım saat içerisinde merkeze getirildiğini aktardı.
Talebin yoğun olduğu cumartesi ve pazar günlerinde merkezin daha fazla ziyaretçi ağırladığını ifade eden Çelik, vatandaşları Safibey Ürün Toplama Merkezi’ne davet etti.
Adapazarı’ndan alışveriş yapmak için merkeze gelen Aysel A. ise bölgeyi arkadaşından öğrendiğini ve ziyaret etmeye karar verdiklerini söyledi.
Tarladan doğrudan tüketiciye satış yapılmasının hem vatandaş hem de üretici açısından avantajlı olduğunu belirten Aysel A., ürünlerin market ve pazarlara kıyasla daha uygun fiyatlı olduğunu ifade etti.
Aysel A., merkezden ceviz aldığını ve alışverişine devam edeceğini belirterek yeniden gelmeyi düşündüğünü söyledi.
Ürünlerin sabah tarladan toplanarak kısa sürede satışa sunulmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Aysel A., tüketicinin ürünün tarladan satış noktasına ulaşana kadar geçirdiği aşamalar yerine doğrudan üreticiden alışveriş yapabildiğini ifade etti.