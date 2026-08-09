Hem evlere hem sanayiye akacak: Ortaköy Barajı’nda mühendislik süreci başladı

Sakallıoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın su kaynaklarının korunması ve şehrimize yeni su kaynakları kazandırılması yönündeki vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ballıkaya Barajı isale hattındaki çalışmaların yanı sıra yapımı hız kazanan Çamdağı Barajı ve alternatif su kaynaklarını sisteme kazandırdığımız projelerin ardından, şimdi de Ortaköy Barajı için mühendislik çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımların her biri şehrimizin su geleceğini güvence altına alma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.