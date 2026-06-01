Hem bedava arsa hem üstüne para veriyorlar: Tek bir şartı var

Kırsal Hayatın Gerçekleri: Bu Yaşam Size Göre mi?

Geniş çayırlar, uçsuz bucaksız tarım arazileri ve huzur dolu sokaklar... Curtis, özellikle uzaktan (remote) çalışanlar veya doğayla iç içe bir hayatı özleyenler için kusursuz bir sığınak.

Ancak bir editör notu olarak gerçekçi olmakta fayda var: Büyük alışveriş merkezleri, tam teşekküllü hastaneler ve dinamik bir eğlence hayatı için kilometrelerce yol katetmeniz gerekecek. İş imkanları büyük oranda tarım ve temel hizmet sektörleriyle sınırlı. Dolayısıyla, metropol olanaklarına bağımlı bir yaşam tarzınız varsa, bu adaptasyon süreci düşündüğünüzden daha zorlayıcı olabilir.