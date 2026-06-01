Nebraska eyaletinde yer alan ve yaklaşık 800 kişinin yaşadığı sakin kasaba Curtis, kırsal nüfusun azalmasıyla mücadele etmek adına dünyada eşine az rastlanır bir teşvik programına imza atıyor.
Hem bedava arsa hem üstüne para veriyorlar: Tek bir şartı var
Büyük şehirlerin gürültüsünden, yüksek kiralarından ve bitmek bilmeyen stresinden kaçmak isteyenler için Amerika Birleşik Devletleri’nin kalbinden ezber bozan bir davet var.Derleyen: Züleyha Öncü
Medicine Valley Economic Development (Medicine Vadisi Ekonomik Kalkınma) girişimi tarafından yürütülen bu stratejik hamlenin arkasında net bir vizyon var: Yaşlanan nüfusu gençleştirmek, yerel ekonomiyi canlandırmak ve en önemlisi bölgedeki okulların kapanmasını önleyerek toplumsal hayatı ayakta tutmak.
Altyapısı Hazır Arsanız Devletten, Evi Yapması Sizden
Birçok "bedava arsa" projesinin aksine, Curtis kasabasının sunduğu araziler dağ başında veya ıssız bir toprak parçasından ibaret değil. Tahsis edilen arsaların;
Asfalt yolları,
Su şebekesi bağlantıları,
Elektrik ve diğer temel kamu hizmetleri şimdiden çekilmiş durumda.
Bu durum, sıfırdan bir yaşam kurmak isteyenlerin altyapı maliyetlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Ancak sistemin suistimal edilmesini önlemek adına konulan bazı altın kurallar mevcut:
İnşaat Şartı
Ücretsiz arsayı teslim alan kişilerin en geç 2 yıl içinde kendi müstakil evlerini inşa etmeleri gerekiyor.
Kalıcı İkamet
Proje, yatırımcılara veya burayı yazlık olarak kullanmak isteyenlere açık değil; kasabada kalıcı olarak yaşamanız ve şehir planlama kurallarına uymanız şart.
Maliyet Sorumluluğu
Arsa tamamen ücretsiz olsa da evin inşaat masrafları ve sonraki tüm faturalar yeni sakine ait.
Çocuklu Ailelere Özel "Hoş Geldin" Bonusu
Kasaba, geleceğini emanet edeceği çocuklu aileleri çok daha büyük bir coşkuyla karşılıyor. "Öğrenci Teşviki" adı verilen program kapsamında, çocuklarını yerel devlet okulu olan Medicine Valley Public Schools’a kaydettiren ailelere, ev yapımı veya alımı sonrasında doğrudan nakit desteği sağlanıyor:
Çocuk Sayısı
Sağlanan Nakit Desteği
1 Çocuklu Aileler : 750 dolar
2 Çocuklu Aileler: 1.250 dolar
3 veya Daha Fazla Çocuklu Aileler: 1.750 dolar
Bu ödeme, kırsal kesimdeki sınıfları dolu tutmak ve kasabanın geleceğini garanti altına almak adına adeta bir "cansuyu" işlevi görüyor.
Kırsal Hayatın Gerçekleri: Bu Yaşam Size Göre mi?
Geniş çayırlar, uçsuz bucaksız tarım arazileri ve huzur dolu sokaklar... Curtis, özellikle uzaktan (remote) çalışanlar veya doğayla iç içe bir hayatı özleyenler için kusursuz bir sığınak.
Ancak bir editör notu olarak gerçekçi olmakta fayda var: Büyük alışveriş merkezleri, tam teşekküllü hastaneler ve dinamik bir eğlence hayatı için kilometrelerce yol katetmeniz gerekecek. İş imkanları büyük oranda tarım ve temel hizmet sektörleriyle sınırlı. Dolayısıyla, metropol olanaklarına bağımlı bir yaşam tarzınız varsa, bu adaptasyon süreci düşündüğünüzden daha zorlayıcı olabilir.
15 Yıllık Proje Meyvelerini Verdi
Bu sıra dışı kampanya bir reklam balonundan ibaret değil. Yaklaşık 15 yıldır başarıyla uygulanan program sayesinde şimdiye kadar 20'ye yakın aile kasabaya kazandırıldı ve en az 12 yeni konut inşa edildi.
Hatta kasabadaki mevcut bedava arsaların neredeyse tamamı sahiplerini bulmuş durumda. Sadece 800 kişinin yaşadığı bir topluluk için her yeni hanenin yerel ekonomiye devasa bir katkı sağladığı su götürmez bir gerçek.
Curtis'in bu somut başarısı, Nebraska’daki Elwood gibi diğer çevre kasabalara da ilham vererek Amerika genelinde yeni bir kırsal kalkınma modelinin öncüsü oluyor.