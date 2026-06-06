Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı

Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı

Avcılar’da yaşanan iki sıra dışı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin klima ünitesini zorlukla söküp el arabasıyla çalanlar ve apartmandan terlik yürüten kadınlar polis tarafından aranıyor.

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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 1

Avcılar'da bir iş yerinin bahçesindeki klima dış ünitesi ile bir binanın merdiven boşluğundaki terlik çalındı. İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 2

İlk olay, Yeşilkent Mahallesi G116'ncı Sokak'taki bir binada meydana geldi. Binaya giren 3 kadın, katları tek tek dolaşmaya başladı.

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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 3

İkinci kata çıkan kadınlardan biri, daire önünde bulunan ve piyasa değerinin 2 bin lira olduğu belirtilen terliği çalarak uzaklaştı.

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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 4

İkinci hırsızlık olayı ise Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta yaşandı. Yanlarında 'çekçek' olarak bilinen el arabasıyla sokakta yürüyen iki şüpheli, bir iş yerine ait klima dış ünitesini gözlerine kestirdi.

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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 5

Çevreyi kontrol ettikten sonra yüzünü bezle gizleyen şüphelilerden biri, bahçe katındaki 10 bin lira değerindeki klima dış ünitesini yerinden kopardı. Ağırlığı nedeniyle üniteyi taşımakta zorlanan şüpheli, binaya girenleri görünce cihazı bırakıp uzaklaştı.

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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 6

Bir süre sonra arkadaşıyla yeniden olay yerine dönen hırsızlık şüphelisi, klima dış ünitesini el arabasına yükleyerek kaçtı.

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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 7
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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 8
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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 9
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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 10
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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 11
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Hem arsız hem inatçı: Ağır gelen klimayı arkadaşıyla gelip böyle çaldı - Resim: 12
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Kaynak: DHA
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