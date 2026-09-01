Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor

HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor

Araştırma şirketlerinin siyasi atmosferin seçmen davranışa etkisini ölçmek için yayımladığı anketler kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor. HBS Araştırma'nın son anketinde özellikle muhalefet bloku için çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 1

Günden güne yayımlanan birçok araştırmanın anket sonuçları, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. seçmenler, siyasi atmosferin vatandaşa yansımı konusunda fikir elde ederken; partiler güncel politikalarının seçmen üzerindeki etkisini görüyor.

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 2

Son olarak HBS Araştırma'nın gerçekleştirdiği Ağustos ayının sonuçları yayımlandı.

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 3

HBS Araştırma 20-26 Ağustos tarihleri arasında 21 ilde 2 bin seçmen ile yüz yüze görüşme metoduyla bir araştırma gerçekleştirdi.

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 4

Araştırmada "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 5

Katılımcıların verdiği yanıtlar partiler arası oy geçişlerinin açıkça ortaya koyarken, muhalefet bloğundaki dalgalanma dikkat çekti.

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 6

İşte HBS Araştırma'nın anket sonuçları:

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 7

Adalet ve Kalkınma Partisi %30,4

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 8

Yeni Parti %23,2

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 9

Dem Parti %8,0

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 10

Cumhuriyet Halk Partisi %7,9

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 11

İyi Parti %7,7

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 12

Milliyetçi Hareket Partisi %7,3

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 13

Zafer Partisi %3,4

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 14

Anahtar Parti %3,2

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 15

Yeniden Refah Partisi %3,0

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 16

Türkiye İşçi Partisi %1,1

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 17

Diğer Partiler %4,8

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HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor - Resim: 18
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