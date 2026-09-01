Günden güne yayımlanan birçok araştırmanın anket sonuçları, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. seçmenler, siyasi atmosferin vatandaşa yansımı konusunda fikir elde ederken; partiler güncel politikalarının seçmen üzerindeki etkisini görüyor.
HBS Araştırma Ağustos ayı anketini yayımladı: Muhalefette dengeler değişiyor
Araştırma şirketlerinin siyasi atmosferin seçmen davranışa etkisini ölçmek için yayımladığı anketler kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor. HBS Araştırma'nın son anketinde özellikle muhalefet bloku için çarpıcı sonuçlar yer aldı.Aykut Metehan
Son olarak HBS Araştırma'nın gerçekleştirdiği Ağustos ayının sonuçları yayımlandı.
HBS Araştırma 20-26 Ağustos tarihleri arasında 21 ilde 2 bin seçmen ile yüz yüze görüşme metoduyla bir araştırma gerçekleştirdi.
Araştırmada "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Katılımcıların verdiği yanıtlar partiler arası oy geçişlerinin açıkça ortaya koyarken, muhalefet bloğundaki dalgalanma dikkat çekti.
İşte HBS Araştırma'nın anket sonuçları:
Adalet ve Kalkınma Partisi %30,4
Yeni Parti %23,2
Dem Parti %8,0
Cumhuriyet Halk Partisi %7,9
İyi Parti %7,7
Milliyetçi Hareket Partisi %7,3
Zafer Partisi %3,4
Anahtar Parti %3,2
Yeniden Refah Partisi %3,0
Türkiye İşçi Partisi %1,1
Diğer Partiler %4,8