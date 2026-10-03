HBO’nun yeni dizisi War, 1 Ekim’de izleyici karşısına çıkmasının ardından dijital izlenme listelerinde kendisine yer buldu.
HBO’nun yeni dizisi ‘War’ hikayesiyle birkaç günde listeleri altüst etti
Sienna Miller ile Dominic West’in başrollerinde yer aldığı hukuk gerilimi War, yayınından kısa süre sonra HBO Max’in ABD ve dünya genelindeki en çok izlenen yapımları arasına girdi.Kaynak: Haber Merkezi
Hukuk dünyasındaki rekabeti konu alan yapım, HBO Max tarafından yayımlanan ABD ve küresel izlenme sıralamalarında ilk 10’a girmeyi başardı.
Sekiz bölümlük ilk sezonu bulunan dizi, kasım ayında yayınlanacak bölümlerle hikâyesini sürdürürken sezonun son bölümü 19 Kasım’da ekranlara gelecek. War, iki rakip hukuk bürosunun birbirleriyle yürüttüğü mücadeleyi hikâyenin merkezine yerleştiriyor.
Antoloji olarak tasarlanan yapımda hukuk alanındaki rekabetin yanı sıra taraflar arasındaki güç mücadelesi de öne çıkıyor. Bu yönüyle dizi, 2023 yılında sona eren HBO yapımı Succession ile benzerlikleri üzerinden değerlendiriliyor.
İlk sezonda Sienna Miller ile Dominic West, boşanma süreci kamuoyunun ilgisini çeken yüksek profilli bir çifti oynuyor.
Dominic West’in HBO ile daha önceki çalışmaları arasında suç draması The Wire bulunuyor. Sienna Miller ise Netflix’in hukuk temalı dizisi Anatomy of a Scandal ile başrol deneyimi yaşamıştı.
Dizinin arkasındaki isimlerden biri ise George Kay. Senarist ve yapımcı olarak tanınan Kay, daha önce Lupin, Criminal ve Hijack projelerinde görev aldı.
War için ikinci sezon kararı da ilk sezon henüz tamamlanmadan verildi. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Marisa Tomei ve Kelly Macdonald dahil olacak.
Yapımın hukukçuları canlandıran oyuncu kadrosunda Phoebe Fox, James McArdle, Celia Imrie ve Emma Laird de bulunuyor.
FlixPatrol tarafından paylaşılan izlenme verileri, dizinin HBO Max’teki çıkışının ardından küresel ölçekte ilk 10 yapım arasına girdiğini gösteriyor. War, dünya listesinde Lanterns ve Stuart Fails to Save the Universe gibi yapımların ardından sıralandı.
ABD listesindeyse dizi, HBO Max’in en çok izlenen dördüncü yapımı olarak kayıtlara geçti. Böylece Sharon Horgan imzalı Youth dizisinin üzerinde yer aldı.
İzlenme listelerindeki yükselişin yanı sıra War, Rotten Tomatoes üzerinde yüzde 87 puana ulaştı. Collider yazarı Victoria Luxford tarafından kaleme alınan incelemede ise dizinin beklenmedik gelişmelerle ilerleyen hikâyesi olumlu karşılandı.
War, 1 Ekim 2026 tarihinde bazı bölgelerde HBO Max kataloğuna eklendi. Yapımın Türkiye’de hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.