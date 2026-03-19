Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Hayati organlarınız tehlikede: Yemeklerinizde bu maddeyi kullanırken dikkat

Hayati organlarınız tehlikede: Yemeklerinizde bu maddeyi kullanırken dikkat

Türkiye’de günlük tuz tüketimi önerilen sınırların iki katına ulaştı. Uzman isimler, tuzun hayati organları etkilediğini söylüyor.

Baran Yalçın
Haberi Paylaş
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahinur Şenol, insan sağlığı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

1 7
EKMEK, PEYNİR, ZEYTİN VE TURŞUDA GİZLİ TUZ VAR

Şenol, yapılan en büyük yanlışın sadece sofraya eklenen tuzu hesaba katmak olduğunu belirtiyor. Ekmek, peynir, zeytin, turşu ve paketli ürünler “gizli tuz” kaynakları olarak görülüyor.

2 7
Dünya Sağlık Örgütü günlük 5 gram tuz önerirken, Türkiye’de bu miktarın 9-10 grama kadar çıktığı ifade ediliyor.

3 7
Fazla kullanılan tuz, vücutta su tutulmasına sebep olarak kan basıncını yukarı çekiyor.

4 7
Yaşanan durum, uzun vadede kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği riskini yükseltiyor. Özellikle hipertansiyon hastalarında tuz tüketimi kritik öneme sahip.

5 7
Aşırı tuz tüketimi böbreklerin yükünü yükselterek, zamanla fonksiyon kaybına neden oluyor. Uzmanlara göre bu durum ilerleyen süreçte böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor.

6 7
Tuz, damar sertliği riskini yükselterek, dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor. Bu da kalp-damar hastalıklarının temel sebeplerinden biri haline geliyor. Uzmanlar, tuz tüketiminin küçük yaşlarda şekillendiğine vurgu yapıyor. Erken yaşta tuzlu gıdalara alışan çocuklarda ilerleyen senelerde hipertansiyon riski artıyor.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro