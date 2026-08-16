Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı

Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı

ABD'nin Hawaii eyaletini etkileyen Lala Kasırgası şiddetli rüzgar ve yağışa neden olurken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve 190'dan fazla uçuş ertelendi.

Kaynak: AA
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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 1

CNN'in haberine göre Hawaii Valisi Josh Green, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lala Kasırgası ile ilgili detayları açıkladı.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 2

Green, fırtınayla bağlantılı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 3

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala'nın rüzgar hızının saatte yaklaşık 129 kilometreye kadar ulaştığını ifade ederek, sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 4

Hawaii County Belediye Başkanı Kimo Alameda da kasırga uyarısının devam ettiğini vurgulayarak, bölge sakinlerine güvenli yerlere sığınmaları çağrısı yaptı.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 5

Alameda, eyalette şimdiye kadar en fazla sayıda yolun kapandığını ve elektrik kesintilerinin uzun sürmesinin beklendiğini ifade etti.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 6

Hawaii'de kasırga öncesinde market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oldu.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 7

Bazı bölgelerde de tahliye merkezleri açıldı.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 8

Eyalet genelinde 60 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 190'dan fazla uçuş ise ertelendi.

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Hawaii'de kasırga nedeniyle 60 binden fazla hane karanlıkta kaldı - Resim: 9
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