Mersin’in Tarsus ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabırash, hastaneye gitmek amacıyla çıktığı yolculukta gerçekleştirilen polis uygulamasında, resmi sistemlerde hayatını kaybetmiş olarak tescil edildiğini öğrendi. Yapılan araştırmalarda, Alabırash'ın uzun senelerdir adres ve kayıt güncelleme işlemlerini gerçekleştirmemesinin bu duruma sebebiyet verdiği ifade edildi.
Hastaneye giderken ölü olduğunu öğrendi: Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Mona Alabırash, polis kontrolünde resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Uzun süredir adres ve kayıt güncellemesi yaptırmadığı için sistemde vefat etmiş sayılan Alabırash, tedavi olabilmek için hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.Kaynak: İHA
Tarsus ilçesine bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıldır ikamet eden Mona Alabırash, 70 yaşındaki Musa İnan ile 7 senedir dini nikahlı olarak birlikte yaşam sürüyor. Çift, tedavi amacıyla Adana'ya gitmek üzere yola çıktıkları esnada polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında, Alabırash’ın veri tabanında ölü olarak kayıtlı olduğu tespit edildi.
Yaşadıkları şoke edici anları aktaran Musa İnan, polislerin kimlik incelemesi sonrası kendilerine eşinin sistemde ölü göründüğünü beyan ettiklerini söyledi. Durumu düzeltmek amacıyla nüfus müdürlüğüne başvurduklarında da aynı yanıtı aldıklarını ve Mersin Göç İdaresine yönlendirildiklerini belirten İnan, şu sözlerle yardım istedi:
"Ne doktora gidebiliyor ne de devletin sunduğu bazı hizmetlerden faydalanabiliyor. Fıtığı var ve tedavi olması gerekiyor. Tek isteğimiz eşimin hayatta olduğunun resmi kayıtlara işlenmesi ve kimliğine yeniden kavuşması."
Resmi evraklardaki bu hatanın bir an önce giderilmesini talep eden Mona Alabırash ise "Ben hayattayım. Kimliğimi geri istiyorum" diyerek mağduriyetini dile getirdi.
Emniyet ve nüfus sistemlerinde vefat etmiş olarak tescillenen Mona Alabırash'ın, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki dosyasının ise aktif durumda olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, Suriyeli kadının son adres bildirim işlemini 2017 yılında tamamladığı saptandı. Yetkililer, Alabırash'ın ilgili kuruma şahsen başvuruda bulunarak kayıt ve adres bilgilerini yenilemesinin, yaşanan mağduriyetin çözümü için yeterli olacağını bildirdi.