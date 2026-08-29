Hasret bitiyor, vira bismillah: Palamut 20 yıl sonra yine zirvede

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, palamut sezonundan umutlu olduğunu belirterek, “Bu sene sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdiden palamudun olması bu sene bol palamudun olacağının işaretini veriyor. Palamudun bol olduğu sezon hamsi olmaz, hamsi bolsa da palamut olmaz. Palamut da 2 sene bir bol çıkar. Sanırım bu sene de o sene. Palamudu da 150-175 lira arasında satıyoruz. Büyüdükçe fiyat da artıyor” diye konuştu.