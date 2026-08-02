Beylikova Belediyesi, tarımsal üretim çalışmalarında başarılı bir hasat sezonunu geride bıraktı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında 2026 yılı hububat hasadında toplam 755 ton ürün elde edildi.
Hasat bitti, yüzler güldü: Çıkan gelir dudak uçuklattı
Beylikova Belediyesi, 2026 yılı hububat hasadında elde ettiği yüksek verimle dikkat çekti. Toplam 755 ton ürünün değerlendirildiği elde edilen gelir dudak uçuklatttı, yüzler güldü.Kaynak: İHA
Üretim sezonunda 569 ton buğday ve 186 ton arpa hasat edilirken, elde edilen ürünler değerlendirilmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) teslim edildi. Yapılan analizlerde belediyenin ürettiği buğdayların birinci sınıf ekmeklik kırmızı buğday kalitesinde olduğu belirlendi.
Kalite standartlarıyla öne çıkan ürünler, Beylikova Belediyesi’nin tarım alanındaki çalışmalarının verimliliğini bir kez daha ortaya koydu. Üretimden elde edilen gelirle belediye kaynaklarına önemli bir katkı sağlandı.
Hasat edilen ürünlerin satış ve değerlendirme süreçleri sonucunda belediye bütçesine yaklaşık 11 milyon liralık ek gelir kazandırıldı. Bu kaynakların önümüzdeki dönemde belediye yatırımları ve hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.
Beylikova Belediyesi, elde edilen ürünlerin tamamını satışa çıkarmayarak gelecek dönem üretimi ve sosyal destek çalışmaları için de planlama yaptı. Bu kapsamda 50 ton buğday, yeni üretim sezonunda kullanılmak üzere tohumluk olarak ayrıldı.
Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ise 25 ton buğday ihtiyaç sahibi ailelere un desteği sağlamak amacıyla ayrıldı. Bu ürünlerin un haline getirilerek her yıl olduğu gibi vatandaşlara ücretsiz şekilde ulaştırılacağı ifade edildi.
Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, bu yılki verimde mevsim şartlarının etkili olduğunu belirterek, üretimde emeği geçen belediye personeline teşekkür etti. Karabacak, belediyenin tarımsal üretimle hem ekonomik güç kazandığını hem de sosyal destek çalışmalarını büyüttüğünü söyledi.
Başkan Karabacak, “Üreten belediyecilik anlayışımızla hem belediyemize gelir sağlıyor hem de vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılki üretimimizle yaklaşık 11 milyon liralık katkı elde ettik. Bir bölümünü gelecek yılın tohumluğu, bir bölümünü de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ayırdık” ifadelerini kullandı.
Modern tarım uygulamalarıyla üretim çalışmalarını sürdüren Beylikova Belediyesi, elde ettiği sonuçlarla tarımsal üretimde örnek belediyeler arasında yer almayı hedefliyor. Belediye, önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artırarak hem ekonomik hem de sosyal katkılarını sürdürmeyi planlıyor.