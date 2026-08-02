Hasat bitti, yüzler güldü: Çıkan gelir dudak uçuklattı

Başkan Karabacak, “Üreten belediyecilik anlayışımızla hem belediyemize gelir sağlıyor hem de vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılki üretimimizle yaklaşık 11 milyon liralık katkı elde ettik. Bir bölümünü gelecek yılın tohumluğu, bir bölümünü de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ayırdık” ifadelerini kullandı.