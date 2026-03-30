Dizide, henüz 12 yaşındaki İskoç oyuncu Dominic McLaughlin Harry Potter karakterine hayat verecek. Ona Hermione Granger rolünde Arabella Stanton ve Ron Weasley karakterinde Alastair Stout eşlik edecek.
Harry Potter dizisinin çocuk yıldızlarının maaşları olay oldu: Küçük yaşta büyük kazanç
HBO’nun büyük heyecan yaratan yeni Harry Potter dizisi henüz izleyiciyle buluşmadan gündemin zirvesine yerleşti. Yapımda rol alan çocuk oyuncuların alacağı ücretler ise şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Özellikle bölüm başına kazançların yüksekliği, kulislerde en çok konuşulan konu.Derleyen: Cansu İşcan
Ortaya atılan iddialara göre üç genç oyuncunun her biri ilk sezon için yaklaşık 500 bin sterlin kazanacak.
Bu rakam, bölüm başına ortalama 60 bin sterlin gibi oldukça yüksek bir gelire denk geliyor.
Sektör kaynakları, bu seviyedeki kazancın henüz ergenlik çağına bile ulaşmamış oyuncular için oldukça dikkat çekici olduğunu vurguluyor.
Hatta bazı yorumlara göre bu hızla devam ederlerse, 18 yaşına gelmeden milyonlarca servete ulaşmaları mümkün.
Henüz HBO tarafından resmi bir doğrulama yapılmamış olsa da, maaş iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış durumda.
Öte yandan dizinin ilk fragmanı da kısa süre önce izleyicilerle paylaşıldı ve beklentiyi daha da artırdı.