Hapis cezası aldığı iddia edilmişti: Biran Damla Yılmaz'dan belgeli yanıt

"Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek bilgi talep ettim. Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Mahkeme kalemiyle yaptığım görüşmede de buna karşılık gelen bir dosya numarası tespit edilememiştir."