Ekranların sevilen oyuncularından Biran Damla Yılmaz, son günlerde gündeme gelen Almanya’da hapis cezasına çarptırıldığı ve ödenmemiş estetik borçlarının bulunduğu yönündeki iddialarla ilgili resmi bir açıklamada bulundu.
Hapis cezası aldığı iddia edilmişti: Biran Damla Yılmaz'dan belgeli yanıt
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Almanya’da 285 bin euroluk estetik borcu nedeniyle 6 ay hapis cezası aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını resmi belgelerle ortaya koydu.Dilem Taştan
Biran Damla Yılmaz, Almanya’da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 285 bin Euro tutarında estetik borcu bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Yılmaz’ın hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda oyuncu hakkında herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, haberlere dayanak olarak gösterilen belgelerde tahrifat yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.
Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın gündeme getirdiği, Almanya’da yaptırılan estetik operasyonların toplam tutarının 285 bin euroya ulaştığı ve bu ücretin ödenmemesi nedeniyle Yılmaz’ın 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki haberler, yargı belgeleriyle yalanlandı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden hukuk ekibi tarafından hazırlanan inceleme raporunu paylaşarak, Almanya’daki temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan’ın resmi makamlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yağbasan’ın hazırladığı inceleme raporunda ise şu ifadelere yer verildi:
"Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek bilgi talep ettim. Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Mahkeme kalemiyle yaptığım görüşmede de buna karşılık gelen bir dosya numarası tespit edilememiştir."
Biran Damla Yılmaz’ın hukuk ekibi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, haberlere dayanak olarak gösterilen belgelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Avukatlar, iddialara temel teşkil ettiği öne sürülen evraklar üzerinde tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edildiğini aktardı.
Öte yandan avukatla, kamuoyunu ve basın mensuplarını doğrulanmamış iddialara itibar etmemeleri konusunda uyardı.