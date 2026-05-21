Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hande Erçel iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı yapımcı Onur Güvenatam ile anılmaya başlamıştı. Basından uzak durmaya özen gösteren ikili, havalimanında bavullarıyla görüntülendi.
Hande Erçel havalimanında yakalandı: Yeni aşk belgelendi
İş insanı Hakan Sabancı ile üç yıl süren ilişkisini sonlandıran oyuncu Hande Erçel, ayrılığın ardından yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye adım attı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, ilk kez birlikte görüntülendi.
Rahat tavırları dikkat çekerken, ikilinin görüntü vermemek için bir süre mesafeli hareket ettiği ancak sonrasında yan yana objektife yansıdığı görüldü.
Hande Erçel’in şık havalimanı tarzı ve ikonik çantası öne çıkarken, Onur Güvenatam’ın şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
"DAHA ÇOK YENİ" DEMİŞTİ
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Hande Erçel, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:
"Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki…"
Takvim Gazetesi muhabiri Aydın Hamza'nın ulaştığı özel karede; havalimanında bavullarıyla birlikte objektife takılan çiftin yan yana ve oldukça rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.