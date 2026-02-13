Denizlerde yaşanan bereket, balıkçı tezgahlarına fiyat indirimi olarak yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü’nde hamsi bolluğu yaşanırken, kilogram fiyatının 120 liraya kadar gerilemesiyle vatandaşlar balıkçılara akın etti.

“4 kilo 400 lira” kampanyasıyla satışa sunulan hamsi, sezonun en yoğun ilgisini görüyor.

“BU FIRSAT HER ZAMAN GELMEZ”

TGRT Haber'den Serhat Yıldız'ın haberine göre; Sezonun en verimli günlerinin yaşandığını belirten ünlü balıkçı Kenan Balcı, hamsinin hem iri hem de lezzetli olduğunu vurguladı.

Fiyatların dip seviyeleri gördüğünü ifade eden Balcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu fırsat her zaman gelmez. Vatandaşlarımız dolaplarını doldursun. Hamsi şu an en uygun ve en sağlıklı protein kaynağı. 1 kilo fiyatı 120 lira, 4 kilosu 400. Vatandaşlarımız hafta en az iki kez balık."

“BALIK GIDA DEĞİL DOĞAL İLAÇ”

Balık tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine değinen Balcı, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için balığın önemine dikkat çekti.

Balığı “reçetesiz ilaç” olarak tanımlayan Balcı, şunları kaydetti:

“Balık doğal, katkısız, vitamin ve protein açısından çok zengin bir besin. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balıktır. Profesörlerimiz, doktorlarımız bize 'Kenan Bey siz gıda değil, doğal ilaç satıyorsunuz' diyor. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için balık tüketimi çok önemli. Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Çünkü içende hiç bir katkı maddesi bulunmuyor”

Tezgahlardaki indirim sadece hamsiyle sınırlı kalmadı. Türk somonunda da büyük bir fiyat düşüşü yaşandığı belirtilirken, 4 kilo Türk somonunun 1.200 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.