Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın

Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın

Halıya boya dökülmesi gibi ilk anda panik yaratan lekeler, doğru teknikler uygulandığında çoğu zaman tamamen temizlenebiliyor. Uzmanlara göre “imkânsız” gibi görünen birçok leke aslında hızlı ve doğru müdahaleyle yok edilebiliyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 1

Temizlik uzmanı Samantha Hodges, halı lekelerinin nasıl doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini adım adım açıklıyor. En kritik nokta ise zamanla yarışmak. Leke ne kadar uzun süre halıda kalırsa, liflerin içine o kadar derin işler ve çıkarılması da o kadar zorlaşır. Yağ bazlı lekeler yüzeye sıkıca tutunurken, su bazlı lekeler hızla yayıldığı için erken müdahale büyük önem taşır.

1 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 2

En sık yapılan hata

Leke temizliğinde en yaygın hata ovalama işlemidir. Uzmanlar, lekenin asla sürtülmemesi gerektiğini, bunun yerine tampon yaparak emdirilmesinin doğru yöntem olduğunu belirtiyor. Ovalamak, lekeyi liflerin daha derinine taşır ve alanı genişletebilir. Bu nedenle temiz bir bez veya kâğıt havluyla yukarı doğru bastırarak emmek en güvenli yöntemdir.

2 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 3

Halı türü de temizlik yöntemini doğrudan etkiler. Jüt ve sisal gibi doğal lifler fazla neme karşı hassas olabilir ve suyla aşırı temas edildiğinde zarar görebilir. Bu yüzden herhangi bir temizlik ürünü kullanılmadan önce halının görünmeyen küçük bir kısmında test yapılması önerilir.

3 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 4

Su bazlı lekeler nasıl temizlenir?

İlk adım, lekeyi mümkün olduğunca hızlı şekilde yüzeyden almaktır. Kâğıt havlu bu aşamada işe yarar ancak lekenin yayılmaması için dikkatli kullanılmalıdır. Ardından az miktarda su ile leke seyreltilir ve yüzeye çıkarılması sağlanır.

4 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 5

Sonrasında birkaç damla hafif bulaşık deterjanı ya da sabunlu su karışımı uygulanır. Temiz bir bez yardımıyla tampon hareketlerle leke çıkarılmaya çalışılır. Fazla deterjan kullanımı ise yeni bir kir tabakası oluşturabileceği için önerilmez. Leke tamamen çıkmazsa, halılar için üretilmiş profesyonel temizleyicilere başvurulabilir.

5 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 6

Yağ bazlı lekelerde doğru yöntem

Yağ içerikli lekelerde ilk olarak yüzeydeki fazla madde, spatula veya plastik bir kazıyıcıyla nazikçe alınmalıdır.

6 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 7

Bu işlem sırasında baskı uygulanmaması gerekir; aksi halde leke daha geniş bir alana yayılabilir.

7 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 8

Ardından soğuk su ve hafif deterjan karışımıyla leke tampon hareketlerle temizlenir. Ovalama kesinlikle önerilmez.

8 9
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın - Resim: 9

Gerekirse yumuşak bir fırça kullanılabilir ancak en güvenli yöntem her zaman temiz bir bez ya da kâğıt havludur.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro