Temizlik uzmanı Samantha Hodges, halı lekelerinin nasıl doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini adım adım açıklıyor. En kritik nokta ise zamanla yarışmak. Leke ne kadar uzun süre halıda kalırsa, liflerin içine o kadar derin işler ve çıkarılması da o kadar zorlaşır. Yağ bazlı lekeler yüzeye sıkıca tutunurken, su bazlı lekeler hızla yayıldığı için erken müdahale büyük önem taşır.
Halıdaki zor lekeler sandığınız kadar imkânsız değil: Ovalamayı bırakın, bunu yapın
Halıya boya dökülmesi gibi ilk anda panik yaratan lekeler, doğru teknikler uygulandığında çoğu zaman tamamen temizlenebiliyor. Uzmanlara göre “imkânsız” gibi görünen birçok leke aslında hızlı ve doğru müdahaleyle yok edilebiliyor.Derleyen: Cemile Kurel
En sık yapılan hata
Leke temizliğinde en yaygın hata ovalama işlemidir. Uzmanlar, lekenin asla sürtülmemesi gerektiğini, bunun yerine tampon yaparak emdirilmesinin doğru yöntem olduğunu belirtiyor. Ovalamak, lekeyi liflerin daha derinine taşır ve alanı genişletebilir. Bu nedenle temiz bir bez veya kâğıt havluyla yukarı doğru bastırarak emmek en güvenli yöntemdir.
Halı türü de temizlik yöntemini doğrudan etkiler. Jüt ve sisal gibi doğal lifler fazla neme karşı hassas olabilir ve suyla aşırı temas edildiğinde zarar görebilir. Bu yüzden herhangi bir temizlik ürünü kullanılmadan önce halının görünmeyen küçük bir kısmında test yapılması önerilir.
Su bazlı lekeler nasıl temizlenir?
İlk adım, lekeyi mümkün olduğunca hızlı şekilde yüzeyden almaktır. Kâğıt havlu bu aşamada işe yarar ancak lekenin yayılmaması için dikkatli kullanılmalıdır. Ardından az miktarda su ile leke seyreltilir ve yüzeye çıkarılması sağlanır.
Sonrasında birkaç damla hafif bulaşık deterjanı ya da sabunlu su karışımı uygulanır. Temiz bir bez yardımıyla tampon hareketlerle leke çıkarılmaya çalışılır. Fazla deterjan kullanımı ise yeni bir kir tabakası oluşturabileceği için önerilmez. Leke tamamen çıkmazsa, halılar için üretilmiş profesyonel temizleyicilere başvurulabilir.
Yağ bazlı lekelerde doğru yöntem
Yağ içerikli lekelerde ilk olarak yüzeydeki fazla madde, spatula veya plastik bir kazıyıcıyla nazikçe alınmalıdır.
Bu işlem sırasında baskı uygulanmaması gerekir; aksi halde leke daha geniş bir alana yayılabilir.
Ardından soğuk su ve hafif deterjan karışımıyla leke tampon hareketlerle temizlenir. Ovalama kesinlikle önerilmez.
Gerekirse yumuşak bir fırça kullanılabilir ancak en güvenli yöntem her zaman temiz bir bez ya da kâğıt havludur.