Hakkari’de inşaat alanında meydana gelen zemin kayması paniğe neden oldu. Çökme riski bulunduğu değerlendirilen 6 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Hakkari’de zemin kayması alarmı: 6 bina tahliye edildi
Hakkari’de yapımı süren Toplum Sağlığı Merkezi’nin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması nedeniyle çökme riski taşıyan 6 bina boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaşlar Öğretmenevi’ne yerleştirildi.
Olay, Çevreyolu üzerinde Rüya Plaza karşısında bulunan ve yapımı devam eden Toplum Sağlığı Merkezi inşaatında yaşandı. Temel kazı çalışmalarının ardından çevredeki bazı yapılarda kayma meydana geldiği tespit edildi.
Risk değerlendirmesi sonrası Beyterler, Seyitler, Erikler, Hacıoğlu ve Korkmazlar binalarıyla birlikte toplam 6 bina boşaltıldı. Bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
İş yerlerinde çatlaklar oluştu
Zemin hareketliliğinin etkili olduğu bölgede bazı kaldırım merdivenlerinde açılmalar meydana geldiği, iş yerlerinin camlarında ise çatlak ve kırıklar oluştuğu görüldü.
Vatandaşlar yaşanan gelişme nedeniyle panik yaşarken, ekipler çevrede ışıklandırma çalışması yaptı ve anonslarla bina sakinlerinden yapıları boşaltmaları istendi.
Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Burak Gürbüz de bölgede incelemelerde bulundu.
Binalar mühürlendi
Tahliye edilen vatandaşların güvenlik amacıyla Öğretmenevi’ne yerleştirildiği öğrenildi. Yetkililer, can güvenliği gerekçesiyle bina ve iş yerlerinin girişlerini mühürledi.
Bölgede teknik incelemelerin sürdüğü ve yapıların risk durumuna ilişkin detaylı rapor hazırlanacağı bildirildi.