Hakkari'de sağanak yağış: 3 mahalle ve 1 köyü su bastı

Köylülerden Lokman Cankurtaran, yağış sonrası köydeki 22 evin su altında kaldığını belirterek, "Yağışlar böyle devam ederse köyde daha fazla ev sular altında kalacak. Benim yaşadığım ev de sular altında kaldı. Her yıl bu işkenceyi çekiyoruz. Evime gidip gelmek için çizme giyiyoruz. Köyümüzün yanı başından geçen derenin önü kapandığı için her yıl bu vakitte debisi yükseliyor. Dere yatakları temizlense böyle olmazdı" dedi.