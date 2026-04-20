Hakkari'de sağanak yağış: 3 mahalle ve 1 köyü su bastı

Yeniçağ Gazetesi
20 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmur, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması sonucu 3 mahalle ile 1 köyde bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Haberi Paylaş
Hakkari ve çevresinde 3 gündür etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

1 12
İlçede aşırı yağış, dağlardaki karların erimesi ve Nehil Çayı’nın taşması sonucu Cumhuriyet, Vezirli ve Yeni Mahalle ile Köprücük köyünde bazı evler ve ahırlar su altında kaldı.

2 12
Taşkının yaşandığı bölgelerde Yüksekova Belediyesi ekipleri mahallelerde tahliye ve su tahliye çalışmalarına başladı.

3 12
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri de taşan derelerin yerleşim yerleri ile tarım alanlarına daha fazla zarar vermemesi için çalışma yürüttü.

4 12
Yaklaşık 22 evin su altında kaldığı Köprücük köyündeki bazı vatandaşların, diz boyunu aşan suda yürüyerek evlerine ihtiyaç malzemesi taşıdığı görüldü. Taşkının etkili olduğu mahalle ve köyler dronla havadan görüntülendi.

5 12
Köylülerden Lokman Cankurtaran, yağış sonrası köydeki 22 evin su altında kaldığını belirterek, "Yağışlar böyle devam ederse köyde daha fazla ev sular altında kalacak. Benim yaşadığım ev de sular altında kaldı. Her yıl bu işkenceyi çekiyoruz. Evime gidip gelmek için çizme giyiyoruz. Köyümüzün yanı başından geçen derenin önü kapandığı için her yıl bu vakitte debisi yükseliyor. Dere yatakları temizlense böyle olmazdı" dedi.

6 12
7 12
8 12
9 12
10 12
11 12
12 12
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro