Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle

Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle

Fenerbahçe Başkan adaylığını duyuran Hakan Safi, transfer çalışmalarına da başladı. Son olarak da A Milli Takım'ın yıldızını radarına aldı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle - Resim: 1

Fenerbahçe, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin resmi açıklamayı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpte Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin başkanlık yarışına gireceği genel kurulun 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

1 7
Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle - Resim: 2

Sarı-lacivertli camiada gündeme gelen son iddia ise milli takımın yıldızı oldu.

2 7
Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle - Resim: 3

HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI

Gazeteci Fatih Demirkol’un aktardığı bilgilere göre başkan adayı Hakan Safi’nin, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

3 7
Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle - Resim: 4

Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddia Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

4 7
Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle - Resim: 5

İTALYA’DA TEMASLAR SÜRÜYOR

Başkanlık yarışında adı öne çıkan isimlerden biri olan Hakan Safi’nin, seçim öncesinde Avrupa’da çeşitli yıldız futbolcularla temas halinde olduğu konuşuluyor. Daha önce Rafael Leao, Mike Maignan ve Dusan Vlahovic gibi isimlerle ilgili iddialar da gündeme gelmişti.

5 7
Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle - Resim: 6

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Inter’de başarılı performansını sürdüren Hakan Çalhanoğlu, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.

6 7
Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle - Resim: 7

Milli yıldızın adı geçmiş dönemlerde de Süper Lig devleriyle anılmıştı.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro