Hakan Safi A Milli Takım'ın yıldızını transfer etmek istiyor: Dev hamle

Fenerbahçe, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin resmi açıklamayı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpte Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin başkanlık yarışına gireceği genel kurulun 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
Fenerbahçe Başkan adaylığını duyuran Hakan Safi, transfer çalışmalarına da başladı. Son olarak da A Milli Takım'ın yıldızını radarına aldı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertli camiada gündeme gelen son iddia ise milli takımın yıldızı oldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI
Gazeteci Fatih Demirkol’un aktardığı bilgilere göre başkan adayı Hakan Safi’nin, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddia Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.
İTALYA’DA TEMASLAR SÜRÜYOR
Başkanlık yarışında adı öne çıkan isimlerden biri olan Hakan Safi’nin, seçim öncesinde Avrupa’da çeşitli yıldız futbolcularla temas halinde olduğu konuşuluyor. Daha önce Rafael Leao, Mike Maignan ve Dusan Vlahovic gibi isimlerle ilgili iddialar da gündeme gelmişti.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Inter’de başarılı performansını sürdüren Hakan Çalhanoğlu, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.
Milli yıldızın adı geçmiş dönemlerde de Süper Lig devleriyle anılmıştı.