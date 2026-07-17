Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: 18-19 Temmuz hava durumu haritası yayımlandı

İSTANBUL

Hafta genelinde hissettiren nemli ve sıcak hava kütlesi hafta sonu da etkisini koruyacak. Cumartesi ve Pazar günleri yağış öngörülmezken, gökyüzünün parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklığın gün ortasında 31 - 32°C dolaylarında ölçüleceği tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık bu değerlerin üzerine çıkabilir.