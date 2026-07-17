Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde hava durumu 18-19 Temmuz tarihleri arasında bölgesel farklılıklar gösterecek.
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: 18-19 Temmuz hava durumu haritası yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-19 Temmuz hafta sonu hava durumu tahminlerini yayımladı. Kavurucu sıcakların etkisini artırdığı bu günlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde havanın kaç derece olacağı netleşti. İşte il il hafta sonu hava durumu detayları...Kaynak: Haber Merkezi
İSTANBUL
Hafta genelinde hissettiren nemli ve sıcak hava kütlesi hafta sonu da etkisini koruyacak. Cumartesi ve Pazar günleri yağış öngörülmezken, gökyüzünün parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklığın gün ortasında 31 - 32°C dolaylarında ölçüleceği tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık bu değerlerin üzerine çıkabilir.
ANKARA
Kent genelinde hafta sonu süresince bulutsuz ve açık bir hava bekleniyor. Termometrelerin Cumartesi günü 31°C, Pazar günü ise tırmanarak 33°C seviyelerini bulması öngörülüyor.
İZMİR
Ege hattında aşırı sıcaklar hakimiyetini sürdürüyor. İzmir'de hafta sonunun tamamen güneşli ve yüksek sıcaklık altında geçeceği, cıvanın 36 - 37°C bandına ulaşacağı tahmin ediliyor.
Ülkenin kuzeydoğu hatlarında bulutlanmanın arttığı ve bu duruma paralel olarak Orta Karadeniz kıyı şeridi, Doğu Karadeniz geneli ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yağış geçişleri yaşanmasının beklendiği belirtildi.
Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların şiddetini artırarak kuvvetli olacağı bildirildi. Pazar günü ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini hissettirmesi bekleniyor.