Güzide Duran ve Adnan Aksoy’un çekişmeli boşanmasında detaylar belli oldu: 18 yıllık evlilik 15 dakikada bitmişti...

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 2 yıldır süren davanın karar duruşmasına Güzide Duran ve Adnan Aksoy katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Gizli görülen dava yaklaşık 15 dakika sürdü.
Manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un 2 yıldır çekişmeli şekilde süren boşanma davası karara bağlandı. 18 yıllık evlilik resmen 15 dakikada sona ererken, nafaka ve velayete ilişkin tüm detaylar da netleşti.
Mahkeme, Adnan Aksoy’un “zina” gerekçesiyle açtığı boşanma davasını kabul ederek Güzide Duran’ın eski eşine 200 bin lira maddi ve 200 bin lira manevi tazminat olmak üzere toplam 400 bin lira ödemesine hükmetti.
ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ
Güzide Duran’ın “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle açtığı çekişmeli boşanma davasını da kabul eden mahkeme, Adnan Aksoy’un Güzide Duran’a aylık 50 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.
Tarafların 17 ve 14 yaşındaki iki çocuğunun velayetini babaya veren mahkeme, Güzide Duran’ın belirli günlerde ve resmi tatillerde çocuklarıyla kişisel ilişki kurmasına hükmetti.
Duruşma sonrası açıklama yapan Güzide Duran’ın avukatı Feyza Altun, “Müvekkilim Güzide Duran’ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından vazgeçmiş değildir. Mahkeme tarafından kişisel ilişki tesisi hükmü tesis edilmiştir. İtiraz olursa süreç devam edecek, fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır” dedi.
FİKRET ORMAN’LA AŞK YAŞIYOR
Güzide Duran'ın adı, boşanma sürecinde Fikret Orman ile yaşadığı ilişki nedeniyle de gündeme gelmişti.
GÜZİDE DURAN VE ADNAN AKSOY BOŞANMA SÜRECİ
Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un evliliği, 13 Nisan 2008 tarihinde başlamıştı. 1996 Best Model of Turkey birincisi eski manken Güzide Duran ile iş insanı ve mimar Adnan Aksoy, bu tarihte nikâh kıymış ve evliliklerinden Selin (kız) ile Emir (erkek) adlı iki çocuk sahibi olmuştu. Çiftin 18 yıla yaklaşan birlikteliği uzun yıllar magazin gündeminden uzak, sakin geçti. Ancak 2022 yılında ilk çatlaklar kamuoyuna yansıdı.
2022-2023: İLK BOŞANMA GİRİŞİMLERİ VE GERİ ÇEKİLMELER
Adnan Aksoy, 2022 ve 2023 yıllarında iki ayrı kez boşanma davası açtı. Her iki davada da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesi öne sürüldü. Ancak Aksoy, her seferinde davayı geri çekerek evliliği kurtarma çabası gösterdi. Güzide Duran ise bu dönemde sessiz kalmayı tercih etti ve çift, sorunları aşmaya çalıştığını açıkladı. Bu iki girişim, daha sonra “yuva kurtarma umudu” olarak yorumlandı ancak kalıcı bir çözüm getirmedi.
KASIM 2024: NİHAİ DAVA SÜRECİNİN BAŞLANGICI
Adnan Aksoy, 7 Kasım 2024 tarihinde üçüncü ve bu kez geri dönüşü olmayan boşanma davasını İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdi. Dava dilekçesinde “zina” ve “şiddetli geçimsizlik” iddialarını ileri sürdü. Aksoy, sembolik olarak yalnızca 2 lira maddi-manevi tazminat talep etti ve iki çocuğun velayetini istedi.
Güzide Duran ise kısa süre sonra karşı dava açtı. Duran, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle boşanma talebinde bulundu ve eşine karşı fiziksel ile psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederek tazminat ve nafaka istedi. Mahkeme, davaya gizlilik kararı getirdi; böylece duruşmalar kapalı oturumda görüldü ve çocukların mahremiyeti korunmaya çalışıldı.
TEMMUZ-EYLÜL 2025: FİKRET ORMAN İLİŞKİSİ KAMUOYUNA YANSIYOR VE İLK DURUŞMALAR
Boşanma davası sürerken Güzide Duran’ın özel hayatı yeniden gündeme oturdu. Temmuz 2025’te eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Arnavutköy ve Bebek’te el ele görüntülenen Duran, ilişkilerini saklamadığını belirtti.
Duran, “Güzel şeyler de yaşıyorum. Çok değerli ve bu bir şans. El ele bile çıktık, saklamıyoruz” açıklamalarıyla aşkını açıkça dile getirdi. İkili, Eylül 2025’te dudak dudağa fotoğraflarla da magazin sayfalarını doldurdu. Bu dönemde ilk duruşma hazırlıkları hızlandı. 10 Nisan 2025’te ön duruşma yapıldı. 30 Eylül 2025’te ise ilk asıl duruşma gerçekleşti.
Mahkeme, tanık dinlenmesine karar verdi; aralarında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da yer aldığı isimler tanık olarak çağrıldı. Güzide Duran, duruşmalar sırasında “Tek isteğim bir an evvel boşanmak” diyerek sürecin aciliyetini vurguladı. Aynı dönemde Duran, çocuklarıyla görüşemediğini ve telefonda bile konuşamadığını belirterek duygusal paylaşımlar yaptı: “Çocuklarımı özlüyorum. Allah kimseyi evladıyla sınamasın.”
EKİM 2025 - OCAK 2026: İKİNCİ DURUŞMA VE GERİLİMLİ SÜREÇ
6 Ocak 2026’da ikinci duruşma görüldü. Duran, mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı ve velayet konusunda da ısrarını sürdürdü. Fikret Orman ile ilişkisi nedeniyle Adnan Aksoy’un “zina” iddiası güçlendi; Aksoy tarafı, telefon, WhatsApp ve Instagram kayıtlarının incelenmesini talep etti. Güzide Duran ise “kötü bir evlilikte zorla tutulduğunu” ifade ederek isyan etti. Süreç boyunca Duran, modaya dönüş yaparak podyuma çıktı ve duygusal zorluklarını kamuoyuyla paylaştı.
30 MART 2026: KARAR DURUŞMASI VE BOŞANMANIN RESMEN İLANI
İstanbul Aile Mahkemesi’nde yaklaşık 2 yıldır devam eden çekişmeli dava, 30 Mart 2026’da karar duruşmasıyla sonuçlandı. Taraflar duruşmaya katılmadı; her iki tarafı da avukatları temsil etti. Gizli oturum yaklaşık 15 dakika sürdü.
GÜZİDE DURAN KİMDİR?
Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin’de doğmuş Türk model, sunucu ve oyuncudur. 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birincilik kazanarak tanınmış ve kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştır.
1.83 cm boyuyla podyumlarda dikkat çeken Duran, uluslararası alanda da başarılı olmuş; Elle, Vogue ve GQ gibi dergilerin kapaklarında yer almış, L’Oréal, Revlon, Pantene gibi markaların reklam kampanyalarında rol almıştır. Modellikten sonra sunuculuk ve oyunculuğa geçiş yapmış, “90-60-90”, “Yeşil Işık” ve “Kurşun Asker” gibi dizilerde oynamıştır.
Son dönemde “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, bu evlilikten Selin (kız) ve Emir (erkek) adlı iki çocukları olmuştur.
ADNAN AKSOY KİMDİR?
Adnan Aksoy, Türk iş insanı ve mimardır. Çeşitli ticari faaliyetleri bulunan Aksoy, özellikle inşaat ve mimarlık sektöründe faaliyet gösterir. Kamuoyunda daha çok eski eşi Güzide Duran ile olan evliliği ve 2024-2026 arasında süren çekişmeli boşanma davasıyla tanınmıştır.
Çift, 13 Nisan 2008 tarihinde Çırağan Sarayı’nda görkemli bir törenle evlenmiştir. Bu evlilikten iki çocukları (Selin ve Emir) dünyaya gelmiştir. Adnan Aksoy’un ilk evliliğinden de Kaan adlı bir oğlu bulunmaktadır. Boşanma süreci “zina” ve “şiddetli geçimsizlik” iddialarıyla uzun süre magazin gündemini meşgul etmiştir.