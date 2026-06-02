Güvercinlerin büyük sırrı çözülüyor: Her şey karaciğerde gizli

Göçmen kuşların ve posta güvercinlerinin Dünya'nın manyetik alanını algılayarak yönlerini bulabildiği uzun zamandır biliniyor. Özellikle gece saatlerinde veya bulutlu havalarda görsel işaretlerin yetersiz kaldığı durumlarda bu yetenek kuşların navigasyonunda kritik rol oynuyor. Ancak bilim insanları şimdiye kadar bu algılama sisteminin vücutta tam olarak nerede bulunduğu ve nasıl çalıştığı konusunda kesin bir sonuca ulaşamamıştı. Yeni çalışmaya göre güvercinler, karaciğerlerinde bulunan demir bakımından zengin bağışıklık hücreleri sayesinde manyetik alanları algılıyor olabilir.