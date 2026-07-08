Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü

Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü

Eskişehir'de park halindeki kamyonette cam kenarına takılı navigasyon cihazının sıcaktan aşırı ısınarak bir anda alev alması sonucu çıkan ve kamyona sirayet eti.

Kaynak: DHA
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Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü - Resim: 1

Eskişehir’de navigasyon cihazının alev alması sonucu yangın çıkan kamyonet zarar gördü.

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Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü - Resim: 2

Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda M.S.’ye (64) ait park halindeki 26 ALY 069 plakalı kamyonette yangın çıktı.

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Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü - Resim: 3

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetteki yangın söndürüldü.

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Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü - Resim: 4

Araçta hasar oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının navigasyon cihazından çıktığı tespit edildi. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü - Resim: 5
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Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü - Resim: 6
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Güneşten ısınan Navigasyon Cihazı alev topuna döndü: Park halindeki kamyonet küle döndü - Resim: 7
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