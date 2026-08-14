İnsanlar güneş tutulmasını izlemek için akın akın dışarı çıkarken, bu muazzam anı kaçıranlar için müjde 2 Ağustos 2027 tarihindeki tam Güneş tutulmasından geldi. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu gökyüzü olayı, içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyüleyici ve akılda kalıcı sahnelerinden birine sahne olacak.
Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı
Güneş tutulmasını kaçıranlara sevindirici haber geldi. Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, yüzyılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olacak.Kaynak: Diğer
Tam tutulma İspanya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinden izlenecek; Türkiye'de ise tutulma parçalı olarak görülebilecek.
2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, gökyüzü meraklılarının önümüzdeki yıllarda izleyebileceği en dikkat çekici astronomi olaylarından biri olacak.
NASA verilerine göre tam Güneş tutulmasının görülebileceği güzergah güney İspanya'dan başlayarak Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır üzerinden Suudi Arabistan, Yemen ve Somali'ye uzanacak.
CGTN Türk'ün haberine göre, Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü tam tutulma evresi 6 dakikadan fazla sürebilecek.
NASA'nın tutulma verilerine göre maksimum süresi yaklaşık 6 dakika 23 saniyeye ulaşacak.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Tutulma Türkiye'den izlenecek fakat parçalı olarak. Tutulma 2 Ağustos 2027'de Türkiye genelinde yaklaşık 11.20'de başlayıp 14.13'e kadar sürecek. Türkiye'den tam tutulma evresi görülemeyecek.
İstanbul'da saat 12.39 civarında maksimum seviyeye ulaşacak olan parçalı tutulmada Güneş diskinin yaklaşık yüzde 59'u Ay tarafından örtülecek.
Tutulmanın Türkiye'deki görünürlüğü şehirlere göre değişecek. Örneğin Güneş'in yaklaşık yüzde 71,5'i İzmir'de, yüzde 71,3'ü Antalya'da, yüzde 62,1'i Bursa'da ve yüzde 57'si Ankara'da örtülecek.