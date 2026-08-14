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Anasayfa Yaşam Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı

Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı

Güneş tutulmasını kaçıranlara sevindirici haber geldi. Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, yüzyılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olacak.

Kaynak: Diğer
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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 1

İnsanlar güneş tutulmasını izlemek için akın akın dışarı çıkarken, bu muazzam anı kaçıranlar için müjde 2 Ağustos 2027 tarihindeki tam Güneş tutulmasından geldi. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu gökyüzü olayı, içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyüleyici ve akılda kalıcı sahnelerinden birine sahne olacak.

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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 2

Tam tutulma İspanya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinden izlenecek; Türkiye'de ise tutulma parçalı olarak görülebilecek.

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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 3

2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, gökyüzü meraklılarının önümüzdeki yıllarda izleyebileceği en dikkat çekici astronomi olaylarından biri olacak.

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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 4

NASA verilerine göre tam Güneş tutulmasının görülebileceği güzergah güney İspanya'dan başlayarak Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır üzerinden Suudi Arabistan, Yemen ve Somali'ye uzanacak.

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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 5

CGTN Türk'ün haberine göre, Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü tam tutulma evresi 6 dakikadan fazla sürebilecek.

NASA'nın tutulma verilerine göre maksimum süresi yaklaşık 6 dakika 23 saniyeye ulaşacak.

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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 6

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tutulma Türkiye'den izlenecek fakat parçalı olarak. Tutulma 2 Ağustos 2027'de Türkiye genelinde yaklaşık 11.20'de başlayıp 14.13'e kadar sürecek. Türkiye'den tam tutulma evresi görülemeyecek.

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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 7

İstanbul'da saat 12.39 civarında maksimum seviyeye ulaşacak olan parçalı tutulmada Güneş diskinin yaklaşık yüzde 59'u Ay tarafından örtülecek.

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Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı - Resim: 8

Tutulmanın Türkiye'deki görünürlüğü şehirlere göre değişecek. Örneğin Güneş'in yaklaşık yüzde 71,5'i İzmir'de, yüzde 71,3'ü Antalya'da, yüzde 62,1'i Bursa'da ve yüzde 57'si Ankara'da örtülecek.

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