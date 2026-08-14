Güneş tutulmasını kaçıranlar üzülmesin: Bir sonrakinin tarihi açıkladı

İnsanlar güneş tutulmasını izlemek için akın akın dışarı çıkarken, bu muazzam anı kaçıranlar için müjde 2 Ağustos 2027 tarihindeki tam Güneş tutulmasından geldi. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu gökyüzü olayı, içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyüleyici ve akılda kalıcı sahnelerinden birine sahne olacak.