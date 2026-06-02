02 Haziran 2026 Salı
Gündem olacak anket yayınlandı: İlk iki parti arasında yüzde 9 fark var

Optimar Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen son genel seçim anketi, seçmen eğilimlerindeki son durumu gözler önüne serdi. Veriler, hem partilerin güncel oy oranlarını hem de geride bıraktığımız 11 aylık süreç içindeki dikkat çekici değişimleri gözler önüne seriyor.

Optimar'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 2.000 kişinin verdiği yanıtlar doğrultusunda, partilerin ulaştığı güncel oy oranları listelendi. Yapılan araştırmada ortaya çıkan tabloya göre, siyasi partilerin aldıkları oy yüzdeleri şu şekilde sıralanmaktadır:

AK Parti: yüzde 35.2

CHP: yüzde 26.0

DEM: yüzde 10.0

MHP: yüzde 9.6

İYİ Parti: yüzde 8.8

ZP: yüzde 3.2

YRP: yüzde 2.6

BBP: yüzde 1.3

ANP: yüzde 0.6

Diğer: yüzde 2.8

Haziran 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki 11 aylık süreçte partilerin oy oranlarındaki artış ve azalış grafiklerde şu şekilde yer aldı:

Oylarını Artıran Partiler

MHP: +3,5

İYİ Parti: +2,6

ZP: +1,7

YRP: +0,5

AK Parti: +0,3

BBP: +0,3

Oylarında Düşüş Yaşayan Partiler

ANP: -0,1

Diğer: -1,5

DEM: -1,7

CHP: -5,6

Kaynak: Diğer
