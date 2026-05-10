10 Mayıs 2026 Pazar
Gündem belirleyecek anket: Seçim anketi sonuçları şaşırttı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik heyecan her geçen gün tırmanırken, Saros Araştırma’nın son yayımladığı anket verileri sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Aday olacağı konuşulan Ali Babacan ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki oran verilere yansıdı

Toplamda 6 bin 197 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı ankette vatandaşa "mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan mı" diye soruldu.

Çıkan sonuçlara göre vatandaşların yüzde 56,7'si Recep Tayyip Erdoğan lehine cevap verdi. Ali Babacan diyenlerin oranı ise yüzde 43,3'te kaldı.

Rakamlar, mevcut yönetim ile muhalefet bloğunun önemli isimlerinden Ali Babacan arasındaki rekabetin Nisan ayı itibarıyla bu seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Babacan'ın cumhurbaşkanı adayı olma planını Yeniçağ geçtiğimiz günlerde masaya yatırmıştı. Gazeteden Fatih Ergin'in yazısında şu ifadeler geçmişti:

Sadece izlenimlerime göre değil, edindiğim bilgilere göre de öyle.
Arıkan’ın “Üzerinde çalışıyoruz” dediği, açıkladıklarında “Türkiye derin bir oh çekecek” denilen aday Ali Babacan’dan başkası değil! Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kaynaklarından aldığım net bilgiler bunu söylüyor. Gelecek Partisi’nden de soruşturdum ama onlar ser verip sır vermedi…

Üzerinde çalışılan formüle göre Ali Babacan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partilerinin kuracağı “kutsal ittifakın” cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Henüz temas kurulmayan Yeniden Refah Partisi ile Anahtar Parti’nin de bu ittifaka dahil edilmesi planlanıyor. Yakında bu iki parti ile arka kapı diplomasisi için harekete geçilecek.

