Yeniçağ Gazetesi
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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz

Yurt dışında sunulan dikkat çekici gönüllülük programlarında günde yalnızca 4 saat görev alanlara konaklama ve yemek imkanı sağlanıyor. 18-55 yaş arasındaki adayların başvurabildiği programlarda farklı iş seçenekleri bulunuyor.

Kaynak: Diğer
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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 1

Karayipler’de yayımlanan gönüllülük programları, farklı ülkelerden katılımcılara çalışma karşılığında konaklama imkanı sunuyor. Bazı programlarda yemek masrafları da ev sahibi tarafından karşılanıyor.

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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 2

Günde sadece 4 saat
Bazı ilanlarda katılımcılardan pazartesiden cumaya günde en fazla 4 saat görev yapmaları isteniyor. Böylece haftalık çalışma süresi yaklaşık 20 saatte tamamlanıyor.

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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 3

Geri kalan zaman katılımcıya kalıyor
Belirlenen görevlerin tamamlanmasının ardından günün geri kalanında zorunlu çalışma bulunmuyor. İzin günleri ve çalışma düzeni ise seçilen programa göre değişebiliyor.

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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 4

Konaklama için para ödenmiyor
Gönüllü çalışma karşılığında katılımcılara kalacak yer sağlanıyor. Sunulan odanın türü ve konaklama koşulları ev sahibine göre farklılık gösteriyor.

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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 5

Yemek de pakete dahil olabiliyor
Bazı programlarda konaklamanın yanı sıra günlük yemekler de ücretsiz sağlanıyor. Kaç öğünün karşılanacağı başvurulan ilana göre değişiyor.

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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 6

Yapılacak işler belli
Görevler arasında çiftlik ve yeşil alan bakımı, meyve ağaçlarıyla ilgilenme ve sürdürülebilir tarım projelerine destek bulunuyor. Bazı pansiyon ve konaklama tesislerinde ise resepsiyon veya lojistik desteği istenebiliyor.

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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 7

Porto Riko’dan Jamaika’ya kadar seçenek var
Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi destinasyonlarda farklı programlar bulunuyor. Ancak programa kabul edilmek ülkeye otomatik giriş hakkı sağlamıyor; katılımcıların pasaport, vize ve diğer giriş koşullarını ayrıca karşılaması gerekiyor.

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Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz - Resim: 8
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