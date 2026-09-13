Karayipler’de yayımlanan gönüllülük programları, farklı ülkelerden katılımcılara çalışma karşılığında konaklama imkanı sunuyor. Bazı programlarda yemek masrafları da ev sahibi tarafından karşılanıyor.
Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz
Yurt dışında sunulan dikkat çekici gönüllülük programlarında günde yalnızca 4 saat görev alanlara konaklama ve yemek imkanı sağlanıyor. 18-55 yaş arasındaki adayların başvurabildiği programlarda farklı iş seçenekleri bulunuyor.Kaynak: Diğer
Günde sadece 4 saat
Bazı ilanlarda katılımcılardan pazartesiden cumaya günde en fazla 4 saat görev yapmaları isteniyor. Böylece haftalık çalışma süresi yaklaşık 20 saatte tamamlanıyor.
Geri kalan zaman katılımcıya kalıyor
Belirlenen görevlerin tamamlanmasının ardından günün geri kalanında zorunlu çalışma bulunmuyor. İzin günleri ve çalışma düzeni ise seçilen programa göre değişebiliyor.
Konaklama için para ödenmiyor
Gönüllü çalışma karşılığında katılımcılara kalacak yer sağlanıyor. Sunulan odanın türü ve konaklama koşulları ev sahibine göre farklılık gösteriyor.
Yemek de pakete dahil olabiliyor
Bazı programlarda konaklamanın yanı sıra günlük yemekler de ücretsiz sağlanıyor. Kaç öğünün karşılanacağı başvurulan ilana göre değişiyor.
Yapılacak işler belli
Görevler arasında çiftlik ve yeşil alan bakımı, meyve ağaçlarıyla ilgilenme ve sürdürülebilir tarım projelerine destek bulunuyor. Bazı pansiyon ve konaklama tesislerinde ise resepsiyon veya lojistik desteği istenebiliyor.
Porto Riko’dan Jamaika’ya kadar seçenek var
Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi destinasyonlarda farklı programlar bulunuyor. Ancak programa kabul edilmek ülkeye otomatik giriş hakkı sağlamıyor; katılımcıların pasaport, vize ve diğer giriş koşullarını ayrıca karşılaması gerekiyor.