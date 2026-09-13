Günde sadece 4 saat çalışacak eleman arıyorlar: Konaklama ve yemek ücretsiz

Porto Riko’dan Jamaika’ya kadar seçenek var

Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi destinasyonlarda farklı programlar bulunuyor. Ancak programa kabul edilmek ülkeye otomatik giriş hakkı sağlamıyor; katılımcıların pasaport, vize ve diğer giriş koşullarını ayrıca karşılaması gerekiyor.